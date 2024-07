CALCIOMERCATO INTER, L’INGAGGIO DI DEPAY FRENA I NERAZZURRI

Il calciomercato Inter rimette nel mirino una vecchia conoscenza dei dirigenti nerazzurri. L’ex Atletico Madrid Depay torna infatti tra i possibili innesti nerazzurri, complice anche l’affare Gudmundsson sempre più in salita sebbene resti il preferito di Marotta.

C’è però un problema per quanto riguarda il giocatore olandese ovvero l’ingaggio. Mettendo da parte le commissioni, discorso che si può limare col passare del tempo, l’ingaggio è ben oltre il tetto massimo imposto da Oaktree.

Cinque milioni netti all’anno per un giocatore di indubbia qualità, ma con la carta d’identità che segna 1994. Per quanto sia vero che Inzaghi prediliga una rosa esperta, cinque milioni sono una cifra troppo alta come insegna il caso Hermoso.

CALCIOMERCATO INTER, LA NUOVA FORMULA PER CARBONI

Il calciomercato Inter continua a ruotare intorno all’affare Carboni. Il giovane classe 2005, reduce dal prestito con il Monza, è senza dubbio la priorità in casa Marsiglia dopo gli acquisti di Greenwood, soffiato a Lazio e Napoli, e Hojbjerg.

Il botta e risposta tra Milano e Marsiglia prosegue, ma secondo Tuttosport l’Inter avrebbe fatto un grande passo avanti per quanto riguarda la cessione del talento che, nonostante i complimenti di Inzaghi, sembra sempre più lontano.

L’idea dei nerazzurri era inizialmente cederlo a titolo definitivo mentre il Marsiglia spingeva con il prestito. Dopodiché l’OM si è arresa e ha iniziato a considerare l’ipotesi dell’Inter, ma senza raggiungere le richieste del club meneghino. Ora l’Inter avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto e controriscatto.