Calciomercato Inter news/ Trattativa con l’Arsenal per Balogun, tra le alternative anche Beto (5 agosto 2023)

Calciomercato Inter news, nerazzurri a caccia di un grande attaccante: Folarin Balogun è il nome più caldo

Da quando l’Atalanta si è avvicinata sensibilmente a Gianluca Scamacca, l’Inter pare aver tirato il freno a mano. La società meneghina sembra infatti intenzionata a farsi da parte e a non rilanciare per l’ex attaccante del Sassuolo, anche in considerazione del fatto che avrebbe già individuato un’alternativa di grandissimo prestigio. Si tratta di Folarin Balogun, attaccante dell’Arsenal.

Il giocatore americano, che ha anche cittadinanza inglese, è sempre stato un giocatore monitorato con grande attenzione dall’Inter, sulle sue tracce fin da quando è sfumato il ritorno di Lukaku. In prima battuta, le alte pretese dei Gunners avevano intimidito la dirigenza meneghina che invece, secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, nelle ultime ore avrebbe ricevuto la prima apertura sulla base di 35 milioni di euro. Tra gli altri profili monitorati dall’Inter ci sarebbe anche Beto, ma al momento Folardin Balogun resta in cima alle preferenze.

Calciomercato Inter news, Pedullà apre a Folarin Balogun in nerazzurro: “Sempre stato prima scelta”

Nelle scorse ore, sul proprio sito ufficiale, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è tornato a parlare del forte interesse dell’Inter per Folarin Balogun. “Da sempre è la prima scelta, Scamacca era un’opportunità da cogliere per fare due attaccanti in previsione di una possibile uscita di Joaquin Correa, ma l’Inter non ha mai mollato Balogun“, si legge sul sito. Il giornalista sportivo spiega che in queste ore si sono intensificati i contatti con l’Arsenal e sembra esprimersi in toni favorevoli sulla buona riuscita dell’operazione.

“L’Inter ha intensificato i contatti con l’Arsenal e conta di chiudere per 35 milioni tutto compreso (forse qualcosa in meno…) per regalare un grande attaccante a Simone Inzaghi. I discorsi stanno andando avanti, gli altri attaccanti accostati all’Inter sono delle alternative. Siamo in una situazione molto calda per perfezionare l’affare Balogun”.











