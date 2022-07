CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Tre club su Pinamonti, Lazaro e Dalbert restano in attesa

Calciomercato Inter news, tre squadre interessate a Pinamonti

L’Inter, oltre a rinforzare l’organico con nuovi innesti, in queste settimane di calciomercato estivo ha anche bisogno di cedere qualche calciatore per fare cassa ed accontentare gli stessi giocatori che desidererebbero trovare maggior spazio da titolare in campo. Nell’elenco dei calciatori che potrebbero essere dunque sacrificati dai nerazzurri per poi tornare ad operare in entrata c’è senza dubbio il nome di Andrea Pinamonti, rientrato alla base dopo l’avventura in prestito all’Empoli.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sulle tracce del centravanti si segnala la presenza di almeno tre società ovvero il Monza, il Sassuolo e l’Atalanta, mentre la Salernitana appare al momento più defilata. I brianzoli sono a caccia di una nuova punta a cui affidare le chiavi dell’attacco, il Sassuolo potrebbe aver bisogno di sostituire Scamacca così come l’Atalanta con Muriel e Zapata. La valutazione interista da 20 milioni di euro ha frenato la partenza di Pinamonti che lunedì dovrebbe svolgere dei colloqui per definire il suo futuro insieme con il suo entourage.

Calciomercato Inter news, Lazaro e Dalbert restano in bilico

Detto di Pinamonti, in casa Inter ci sono anche altri calciatori che dovrebbero salutare Appiano Gentile in questa finestra di calciomerato. L’austriaco Valentino Lazaro, sotto contratto fino al giugno del 2024, ha giocato in prestito dal 2020 vestendo le maglie di Newcastle, Borussia Monchengladbach e Benfica e, pur trovandosi in ritiro con i compagni nerazzurri, potrebbe presto trovarsi una nuova sistemazione. Discorso più complicato per Dalbert, sotto contratto fino al termine della stagione che sta per cominciare, visto che il ventottenne si è lesionato il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro svolgendo la preparazione in solitaria in Brasile ed ora ha bisogno di essere operato rendendone impossibile la cessione.

