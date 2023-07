Calciomercato Inter News/ Trubin aspetta i nerazzurri. Lukaku, siamo ai dettagli… (giovedì 13 luglio 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: PORTE GIREVOLI PER I NERAZZURRI

Il calciomercato Inter vive giorni caldissimi. L’addio del capitano Samir Handanovic è ormai realtà mentre quello di Andrè Onana potrebbe arrivare nel giro di pochissimi giorni. Proprio la cessione di quest’ultimo al Manchester United aprirebbe la strada per l’assalto al nuovo numero 1 nerazzurro: Anatoliy Trubin. L’estremo difensore dello Shakhtar Donetsk ha una richiesta molto importante dall’Arabia Saudita che, però, non vorrebbe prendere in considerazione.

Il portiere ucraino, intanto, continua a mandare apprezzamenti all’Inter attraverso i social network. Nei giorni scorsi ha “seguito” e “commentato” a modo suo su Twitter e Instagram i passi della trattativa tra il Manchester United e l’Inter per Onana, oggi ha messo il suo like alla prossima divisa nerazzurra, ufficializzata dal club in mattinata. Trubin, quindi, aspetta solo l’Inter: sarà lui l’erede di Onana tra i pali nerazzurri.

SI ACCELERA PER IL RITORNO DI LUKAKU

Il calciomercato dell’Inter accelera per il ritorno di Romelu Lukaku. L’asse tra Londra e Milano è caldissimo in queste ore, tutti hanno fretta di chiudere la trattativa al più presto. L’Inter, infatti, ha offerto ai Blues circa 30 milioni di euro più bonus per riportare a Milano, a titolo definitivo, il centravanti belga. Il Chelsea partiva da una richiesta di 45 milioni di Euro ma la trattativa è in corso e si sta parlando dei bonus che potrebbero avvicinare in modo decisivo le parti in causa.

Inter e Chelsea sono in costante dialogo per completare l’accordo nel più breve tempo possibile. Lukaku non è interessato ad approdare all’Al Hilal o alla Juventus ma vuole solo tornare all’Inter. E per farlo è disposto ad abbassare le sue pretese economiche. Ormai la strada è tracciata quasi del tutto: Big Rom tornerà alla corte di mister Simone Inzaghi per ricomporre il tandem delle meraviglie con l’argentino Lautaro Martinez.

