CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Accordo per Emil Holm, si complica la cessione di Gosens (12 luglio 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, È HOLM IL PROSSIMO ARRIVO?

L’Inter è al centro del calciomercato e sta facendo importanti mosse per rinforzare la squadra. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’esperto di mercato di Sportitalia, il club nerazzurro è particolarmente interessato a Emil Holm, esterno dello Spezia classe 2000. L’Inter è rimasta affascinata dal giocatore e ha accelerato i tempi per cercare di strapparlo alla concorrenza, dopo aver risolto le priorità degli ultimi giorni e aver chiuso l’importante arrivo di Frattesi, fondamentale per il centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi

Dopo aver rinunciato al riscatto di Bellanova, anche perché avevano individuato Holm come obiettivo, il club milanese ha ottenuto l’accordo del giocatore. Lo Spezia valuta il suo cartellino tra i 12 e i 15 milioni di euro, e l’Inter potrebbe tentare di ottenerlo in prestito con diritto di riscatto, offrendo una contropartita tecnica. Inoltre, nell’affare, il giovane Francesco Pio Esposito potrebbe andare in prestito allo Spezia, riuscendo dunque a fare esperienza nel campionato di Serie B dove i liguri sono appena retrocessi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, STALLO PER GOSENS IN GERMANIA

Tra i giocatori che potrebbero lasciare l’Inter in questa sessione di calciomercato c’è anche Robin Gosens. L’esterno tedesco è molto apprezzato in Germania, con Wolfsburg e Union Berlino interessati al suo acquisto. Tuttavia, al momento non sono arrivate offerte considerate valide dalla dirigenza nerazzurra. Secondo Sky Sport De, l’Union Berlino e il Wolfsburg sono in una sfida testa a testa per assicurarsi le prestazioni del giocatore. L’Inter sta chiedendo una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro, che al momento sembra eccessiva per entrambi i club tedeschi.

Un’alternativa potrebbe essere un prestito con obbligo di acquisto successivo. Gosens, membro della nazionale tedesca, potrebbe essere attratto da un trasferimento nel club della Capitale, l’Union. Oltre al ritorno in Bundesliga e alla possibilità di giocare nella sua patria prima dell’Europeo, la partecipazione alla Champions League potrebbe essere un fattore determinante per la sua decisione. Marcel Schäfer, direttore sportivo del Wolfsburg, ha confermato l’interesse del club tedesco per Robin Gosens, ma ha anche sottolineato che stanno valutando altre opzioni all’interno della rosa attuale.











