Calciomercato Inter news/ Tutto fermo per Dybala, Sensi e Satriano salutano

Calciomercato Inter news, il Milan ci prova per Dybala

Il calciomercato dell’Inter continua a muoversi attorno ai nomi in attacco. Tanto sembra vicino l’arrivo di Romeu Lukaku, tanto si sta allontanando Paulo Dybala. E dire che qualche settimana fa l’arrivo dell’argentino sembrava decisamente più probabile di quello del belga. Dybala però al momento non sembra poter contare su nessuna offerta soddisfacente, tantomeno dell’Inter che si è fermata sul giocatore e potrebbe non ripartire, come sottolineato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio:

Calciomercato Inter news/ Lukaku in prestito biennale. Nuovo summit per Bremer

“Secondo me non sa neanche lui dove andrà, nemmeno chi gli sta vicino. A Milano c’era l’intermediario De Vecchi, ma non ha incontrato né Inter né Milan: sta sondando il mercato internazionale cercando di capire quale club può fare passi in avanti. L’Inter ad oggi si è fermata, non so se poi ripartirà. Il Milan ci può anche pensare ma non ha fatto passi concreti. E comunque Dybala per andare eventualmente al Milan dovrebbe accettare un ingaggio più basso rispetto alla sua idea.”

Calciomercato Inter news/ Visite mediche per Mkhitaryan, Bremer per il dopo Skriniar

Calciomercato Inter news, giocatori in partenza

Calciomercato Inter: nomi in partenza. Si lavora anche sui calciatori in uscita, c’è stato un incontro nella sede nerazzurra con l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, vecchio “nemico” di tanti derby col Milan. Al Monza interessa Pinamonti che per il momento però preferirebbe altre destinazioni dopo il prestito all’Empoli, in particolare il Torino che potrebbe sceglierlo dopo l’addio di Belotti. Il Monza però è molto vicino al centrocampista Sensi, a sua volta di ritorno dal prestito alla Sampdoria, che sarebbe interessato al passaggio ai brianzoli anche per restare vicino a Milano. Infine, l’attaccante Satriano: sarà lui a raccogliere a sua volta il testimone di Andrea Pinamonti all’Empoli. I rapporti tra l’Inter e il club toscano restano ottimi e Satriano con ogni probabilità andrà in prestito agli azzurri per trovare più spazio e giocare di più.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Inter news/ È fatta per Lukaku: ok Chelsea. Inzaghi, rinnovo ufficiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA