Calciomercato Inter News/ Via Gosens per fare spazio a Carlos Augusto. E Toloi… (giovedì 27 luglio 2023)

Il calciomercato Inter, in attesa di capire chi sarà il nuovo portiere dopo l’addio di Onana, si concentra su altri movimenti. In particolare mister Simone Inzaghi vorrebbe portare a Milano il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi. Un nome complicato perché Gian Piero Gasperini non vorrebbe farne a meno, perché in uscita c’è già José Palomino, perché la società dei Percassi lo considera un perno e una bandiera ma Simone Inzaghi crede che l’italo-brasiliano possa essere un profilo adatto per completare il pacchetto arretrato di casa nerazzurra.

Dopo l’addio di Milan Skriniar, la società di Steven Zhang cerca sempre un rinforzo dietro. Ha confermato Francesco Acerbi e messo dentro Yann Aurel Bisseck, ma nel reparto se n’è andato anche Danilo D’Ambrosio. E per questo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio lavorano per un nuovo innesto.

GOSENS VIA PER FARE SPAZIO A CARLOS AUGUSTO

Il calciomercato dell’Inter accelera anche per un “quinto” mancino e, da settimane, il nome scelto è quello di Carlos Augusto. Quello del brasiliano, però, è uno dei nomi più chiacchierati in questo mercato. Grande rivelazione dell’ultimo campionato sotto la guida di Raffaele Palladino, l’esterno è uno dei giocatori più richiesti in questa estate. Non è un mistero che l’Inter lo voglia concretamente: i nerazzurri aspettano però di cedere prima Robin Gosens che ha l’intesa col Wolfsburg ma non c’è quella tra società per la cessione a titolo definitivo. Così le parti sono al lavoro, il club di Steven Zhang ha le idee chiarissime: una volta ceduto Gosens, andrà all-in su Carlos Augusto.

Trattativa non scontata perché sul brasiliano ha preso informazioni in questi giorni la Juventus. Il giocatore piace a Massimiliano Allegri ed è un pallino di Cristiano Giuntoli. La Juve e il Monza ne stanno parlando, i bianconeri devono però prima sistemare delle uscite.

