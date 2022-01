CALCIOMERCATO INTER/ Petagna sarebbe il preferito per Inzaghi, addio a Kolarov

CALCIOMERCATO INTER: PETAGNA AL POSTO DI CORREA

L’infortunio rimediato da Correa in Coppa Italia sta spingendo l’Inter a rivedere le proprie strategie di calciomercato per questi ultimi giorni di trattative. I nerazzurri hanno in programma un incontro per decidere quali saranno le prossime mosse da attuare ed intanto è risaputo che uno degli obiettivi principali riguarda la ricerca di un nuovo attaccante proprio per ovviare all’assenza dell’argentino, il cui rientro in gruppo verrà definito solo di settimana in settimana.

Nonostante il nome più gettonato in questo senso resti quello di Felipe Caicedo, che lascerebbe il Genoa per ritrovare il tecnico Inzaghi dopo gli anni alla Lazio, sarebbe un altro il profilo preferito dall’allenatore interista. Secondo il Corriere dello Sport infatti più che Caicedo il mister preferirebbe Andrea Petagna del Napoli. Improbabile che i partenopei liberino il loro centravanti in prestito entro la fine di gennaio ma l’ex milanista potrebbe spingere per trovarsi una nuova sistemazione visto lo scarso minutaggio raccimolato fino a questo momento.

CALCIOMERCATO INTER: LE MANOVRE DEI NERAZZURRI

Oltre ad un nuovo attaccante, i dirigenti dell’Inter stanno anche valutando un nuovo esterno mancino da alternare ad Ivan Perisic in questa fase del calciomercato invernale. Il croato dovrebbe inoltre lasciare Milano a fine stagione non avendo trovato l’intesa con la società in merito al rinnovo del suo contratto in scadenza proprio a giugno ma i nerazzurri potrebbero rimanere presto privi anche di un’altra alternativa in quella zona del campo.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il serbo Aleksandar Kolarov avrebbe infatti deciso di rescindere il proprio contratto con l’Inter anticipando la scadenza prevista per giugno. Raramente impiegato in questa stagione, l’esterno ex Lazio potrebbe decidere di concludere la sua carriera se non riceverà offerte da prendere realmente in considerazione.

