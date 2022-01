CALCIOMERCATO INTER/ Pirola e Pinamonti per arrivare a Scamacca e Frattesi

CALCIOMERCATO INTER: SCAMACCA E FRATTESI

La finestra di calciomercato invernale sta per chiudersi ufficialmente ed in casa Inter si ragiona già sulle prossime mosse da attuare in vista dell’estate. I nerazzurri hanno messo nel mirino due calciatori di proprietà del Sassuolo, ovvero Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. L’intenzione sarebbe quella di proseguire con la strategia di puntare non solo su campioni già affermati magari provenienti dall’estero ma affidarsi anche a giovani italiani con ampi margini di crescita.

L’amministratore delegato interista Beppe Marotta, stando ai rumors, avrebbe già avviato i contatti per aggiudicarsi i neroverdi così da battere sul tempo la concorrenza rappresentata da Juventus, Milan, Napoli ed Atalanta, senza dimenticare che il Borussia Dortmund avrebbe nahce già presentato una proposta da 45 milioni di euro per il cartellino di Scamacca, il quale avrebbe però già scelto di trasferirsi nella Milano nerazzurra come prossimo passo da effettuare per il prosieguo della sua carriera.

CALCIOMERCATO INTER: LE MANOVRE DEI NERAZZURRI

La prossima sessione estiva di calciomercato sarà dunque l’occasione per l’Inter di provare ad acquistare Frattesi, valutato 20 milioni di euro, e Scamacca, per il quale si parla invece di 40 milioni, dal Sassuolo. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse in questi giorni, i nerazzurri potrebbero provare ad inserire nella trattativa delle contropartite tecniche per cercare di convincere gli emiliani a lasciarli partire ed i nomi emersi in questo senso sono quelli di Andrea Pinamonti, attaccante ora in prestito all’Empoli, e di Lorenzo Pirola, difensore al Monza a titolo temporaneo.

