Calciomercato Inter/ Politano in bilico, offerta della Fiorentina (Ultime Notizie)

Il calciomercato dell’Inter si muove anche in uscita, con il pressing della Fiorentina per Matteo Politano che si è fatto più intenso in queste ultime ore. Proprio come raccontato dalla redazione sportiva di Sky, la società viola avrebbe alzato la sua offerta per il centrocampista nerazzurro, portandola a circa trenta milioni di euro. Un’offerta molto interessante per l’Inter, che a questo punto si sentirebbe costretta a prenderla in considerazione, anche se inizialmente l’idea era quella di non cedere l’ex Sassuolo. I gigliati per convincere Politano ad accettare il trasferimento a Firenze gli avrebbero messo sul piatto un ingaggio molto importante e di gran lunga superiore rispetto a quello percepito all’Inter. La sensazione è che l’operazione potrebbe anche decollare se la Fiorentina facesse un ulteriore piccolo passo verso le pretese economiche dei meneghini, fissate per i trentacinque milioni di euro.

Calciomercato Inter News, Lukaku esalta mister Conte: “Grande motivatore”

Il colpo di questo calciomercato estivo dell’Inter resta senza dubbio il belga Romelu Lukaku. Il centravanti è molto contento di aver accettato l’offerta dei nerazzurri, dove è già diventato assoluto protagonista. Nella sua intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ha esternato tutta la sua soddisfazione e i suoi obiettivi in vista del campionato: “Abbiamo un allenatore come Conte che tatticamente è molto preparato: è un grande motivatore, un ottimo leader per il gruppo. Con lui dobbiamo lavorare sodo ogni giorno, per essere certi di non abbassare mai l’asticella”. Il Gigante Buono dell’Inter si è calato alla grande nella sua nuova avventura e adesso vuole imparare a padroneggiare la lingua: “Sono un bravo ragazzo, almeno penso di esserlo. Cerco di essere gentile con tutti, ho rispetto, sono un tipo tranquillo. Quando mi chiedono una foto sono disponibile. Mi adeguo velocemente ai compagni di squadra: non voglio che mi parlino in inglese, ho chiesto loro di parlarmi in italiano. Lo capisco, a volte faccio fatica ad esprimermi, ma in poco tempo spero di riuscire a parlarlo correntemente. Sto cercando di fare il più velocemente possibile per adattarmi al meglio qui”.

