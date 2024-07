Calciomercato Inter/ Renan è il nuovo nome per la difesa di Inzaghi. Saltato Tessmann (20 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SPUNTA ROBERT RENAN PER LA DIFESA

Continua il calciomercato Inter e lo fa alla ricerca di un nuovo difensore che possa allungare la rosa e sopperire all’infortunio che terrà fuori dal campo Buchanan per almeno quattro mesi della prossima stagione. Dopo l’interessamento per Mario Hermoso e JuanCabal,l’Inter ha cambiato obiettivo e sembra molto interessata a Robert Renan di proprietà dello Zenit di San Pietroburgo e in prestito all’Internacional di Porto Alegre nell’ultima stagione.

Robert Renan è un difensore mancino di nazionalità brasiliana e con la capacità di giocare sia con la difesa a tre che con quella a quattro con la possibilità di adattarsi anche come terzino di sinistra. Renan è un classe 2003 di proprietà dello Zenit che gli ha messo una clausola rescissoria di 26 milioni visto il suo talento e la possibilità che possa imporsi anche nel calcio europeo dove le sue caratteristiche potrebbe fare comodo anche all’Inter di Simone Inzaghi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SALTATA LA TRATTATIVA PER TANNER TESSMANN

La trattativa per Renan non è ancora neanche iniziata ma potrebbe essere uno dei nomi più caldi delle prossime settimane soprattutto per la volontà dei nerazzurri di portare un difensore ad Inzaghi in questa sessione del calciomercato Inter. Sempre in entrata, però, negli ultimi giorni è saltata definitivamente la trattativa per lo statunitense Tanner Tessmann che ha deciso di non accettare la corte dell’Inter per cercare una squadra che possa garantirgli il posto da titolare ed un futuro da giocatore chiave.

Sul calciatore del Venezia ci sono gli interessi di diversi club tra cui il Torino, il Parma e il Como in Serie A e il Celtic e il Brentford all’estero che potrebbero metterlo al centro del loro progetto futuro diversamente da quanto avrebbe potuto fare l’Inter. Il classe 2001 poteva essere un ottimo rinforzo per l’Inter che adesso potrebbe puntare su un altro giovane centrocampista per il futuro in grado di impattare già da subito in Serie A.

