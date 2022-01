CALCIOMERCATO INTER/ Sampdoria sulle tracce di Sensi, Julian Alvarez resta lontano

La sessione di calciomercato invernale può essere per l’Inter un’occasione per risolvere qualche situazione spinosa interna alla rosa. Un calciatore che non sembra essere soddisfatto del suo momento in nerazzurro è Stefano Sensi, finito fuori dai radar dall’arrivo in panchina di mister Simone Inzaghi. Il minutaggio avuto in questa stagione è ben lontano dalle modalità con cui veniva impiegato dal tecnico Conte e nell’intenzione del calciatore ci sarebbe l’idea di trovarsi una nuova sistemazione per giocare con maggior continuità.

La società lombarda non vorrebbe per forza perdere Sensi, lasciandolo piuttosto andare a giocare in prestito in un’altra squadra e riparlarne poi più avanti. Come evidenziato da Calciomercato.com, il ventiseienne ex Sassuolo non vorrebbe perdere pure il posto in Nazionale ed un club interessato particolarmente a lui è la Sampdoria. Per adesso la soluzione blucerchiata non sembra entusiasmare il calciatore che sta forse attendendo ulteriori proposte.

CALCIOMERCATO INTER: JULIAN ALVAREZ NON CONVINCE

In questa finestra di calciomercato di gennaio l’Inter sta lavorando non solo per l’immediato ma anche per il prossimo futuro, ovvero ragionando anche in merito alle mosse da attuare in estate. Chi però non pare essere destinato a vestire la maglia nerazzurra è Julian Alvarez, giovane attaccante del River Plate accostato ai lombardi ed alla Fiorentina in questi giorni. Secondo i rumors la dirigenza italiana non sarebbe convinta della richiesta di 30 milioni di euro per il cartellino del calciatore che dovrebbe, a loro giudizio, racimolare maggior esperienza prima di potersi mettere in mostra in un top club.

