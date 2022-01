CALCIOMERCATO INTER/ Scamacca per l’estate, Caicedo: “Convinto subito da Inzaghi”

CALCIOMERCATO INTER: SCAMACCA PER L’ESTATE

La finestra invernale di calciomercato si concluderà nella giornata di domani ma in casa Inter si ragiona anche sulle mosse da effettuare in estate. I nerazzurri hanno infatti messo nel mirino un attaccante in particolare per giugno, ovvero Gianluca Scamacca del Sassuolo. Sotto contratto fino al giugno del 2025, stando alle indiscrezioni più recenti lo stesso Scamacca avrebbe scelto l’Inter come prossima tappa per la sua carriera.

Niente da fare dunque per il Borussia Dortmund che ha sondato il terreno con un’offerta da 40 milioni di euro per portarlo in Bundesliga ed in questo momento si trova più defilato il Milan, che lo aveva monitorato ai tempi del PSV Eindhoven e che potrebbe cercare un’altra punta nella prossima sessione di trattative. L’Inter cercherà quindi di trovare l’intesa con il Sassuolo mettendo sul tavolo non solo denaro ma anche una contropartita tecnica come Andrea Pinamonti.

CALCIOMERCATO INTER: LE MANOVRE DEI NERAZZURRI

Intanto l’Inter in attacco si è tutelata in questi ultimi giorni di calciomercato aggiudicandosi Felipe Caicedo dal Genoa. Primo ecuadoriano a vestire la maglia nerazzurra, Caicedo ad Inter Tv ha dichiarato: “Sono molto emozionato, voglio fare bene, ringrazio prima di tutto Mister Inzaghi che ha fatto di tutto per avermi qui. Sono molto contento e non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi e a giocare con l’Inter, sono molto orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese ed essere il primo giocatore ecuadoriano qui all’Inter. Sono molto contento e mi aspetto di fare bene. Ho lavorato con mister Inzaghi quattro anni alla Lazio e ora lo ritrovo qui all’Inter. È stato molto importante, mi ha convinto subito quindi lo ringrazio e non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi con lui.“

