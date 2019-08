Calciomercato Inter/ Sconcerti dà 8: “Ma non so se sia più forte” (ultime notizie)

Calciomercato Inter News, Sconcerti:”l’aria che è tornata da grande squadra”

Mario Sconcerti analizza il calciomercato dell’Inter sulle pagine del Corriere della Sera, promuovendolo con un bell’otto in pagella. Tuttavia il noto giornalista non è certo che i nerazzurri siano in grado di garantire un rendimento migliore rispetto alla stagione appena trascorsa: “Non sono sicuro – afferma Sconcerti – che l’Inter abbia giocatori migliori di un anno fa, forse Barella e Sensi portano eccezioni, ma non è questo che fa il giudizio. È la forza complessiva della società, la sua insistenza e ricchezza. La capacità di realizzare scelte profonde”. Per Sconcerti era dai tempi di Moratti che non si vedeva un mercato come questo: “Dopo dieci anni è finalmente tornata la vecchia Inter, quella dentro le cose. La squadra è a metà strada fra la ragione (Barella, Sensi, Godin) e la scommessa (Lukaku, forse Sanchez, anche se Milik accanto a Lukaku sarebbe il massimo). Ma è la cifra totale che è diversa, è l’aria che è tornata da grande squadra” Sconcerti sottolinea in maniera benevola la libertà data a Conte: “Iniziare la stagione mettendo fuori rosa Icardi e Nainggolan è un lusso macabro, proseguire mettendo fuori Perisic diventa un danno totale enorme. È vero che nel calcio basta un gol perché tutto venga dimenticato, ma in realtà non si ricorda in nessun tempo un’operazione del genere. Quanto sia stata forza e quanto confusione si vedrà nei giorni. La differenza col passato è che questa volta il disordine non è stato subito, è stato pensato, voluto, portato a termine. Questo il primo vero merito di Conte e Marotta”.

Calciomercato Inter News, Belinazzo: “I nerazzurri vogliono vincere”

A lodare il calciomercato dell’Inter si è aggiunto anche il giornalista de Il Sole 24 Ore, Marco Belinazzo, che si è soffermato sulle mosse dei nerazzurri in una intervista riportata da TMW: “L’Inter ha fatto una scelta netta, la proprietà vuole vincere e ha scelto ciò che ha chiesto l’allenatore, anche a discapito dell’interesse economico”. Secondo Belinazzo Suning nutre grandi aspettative dalla sua creatura calcistica: “L’obiettivo di Suning è portare l’Inter ai vertici del calcio italiano ed europeo nel giro dei due anni e questo può portare anche a maggiori introiti che potranno compensare le perdite immediate. Si è puntato su Conte e Marotta, che hanno dimostrato di poter vincere subito e di conseguenza si è data carta bianca alle scelte di loro due”.

