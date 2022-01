CALCIOMERCATO INTER/ Sensi alla Sampdoria per ritrovare la Nazionale, la situazione

Il calciomercato dell’Inter potrebbe essere ancora protagonista in questi giorni di trattative invernali. I dirigenti nerazzurri stanno infatti valutando le ultime manovre da effettuare al fine di sistemare l’organico a disposizione di mister Simone Inzaghi per il prosieguo della stagione, non solo per quanto riguarda eventuali rinforzi in entrata ma anche lasciando partire qualche calciatore destinato a non trovare spazio in campo da qui a giugno.

Nella lista di questi calciatori c’è sicuramente il nome di Stefano Sensi, finito ai margini della squadra dopo l’addio di Antonio Conte in panchina. Impiegato per appena 169 minuti totali divisi in 11 presenze complessive tra campionato e Champions League, Sensi vorrebbe avere più occasioni per scendere in campo e per lui si registra da diversi giorni il forte interesse della Sampdoria. I liguri potrebbero offrirgli un posto da titolare così da poter giocarsi le sue carte per essere convocato in Nazionale.

CALCIOMERCATO INTER: LE MANOVRE DEI NERAZZURRI

In questa sessione di calciomercato l’Inter sta dunque per lasciar partire Stefano Sensi. Il ventiseienne nato ad Urbino dovrebbe sposare la causa della Sampdoria con la formula del prestito secco per poi tornare a Milano a giugno, ricordando che è sotto contratto fino al giugno del 2024. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore ha ricevuto rassicurazioni per la chiamata in Nazionale se avrà modo appunto di giocare nella Samp.

