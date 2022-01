CALCIOMERCATO INTER/ Sensi e Vecino, l’addio ora sembra più probabile

In questa sessione di calciomercato invernale l’Inter sembra intenzionata a cedere un paio di elementi così da sfoltire la rosa a disposizione di mister Inzaghi. Nell’organico nerazzurro sono infatti presenti un paio di calciatori che non sembrano affatto rientrare nei piani di allenatore e società per l’immediato ed il prossimo futuro, spingendo così le parti a trovare una soluzione che possa accontentare tutti.

Chi dovrebbe lasciare Milano è ad esempio Stefano Sensi, centrocampista finito ai margini della squadra dopo le annata passate agli ordini di Antonio Conte. Sotto contratto fino al giugno del 2024, per il ventiseienne ex Sassuolo si sarebbe fatta avanti la Samdporia già a partire dalla scorsa settimana, secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti. Il calciatore inizialmente non sembrava molto convinto di provare a vivere un’avventura in blucerchiato in questa fase della sua carriera ma il poco spazio riservatogli e la consapevolezza di averne altrettanto a disposizione a Milano potrebbero essere gli aspetti chiave per completare l’operazione.

CALCIOMERCATO INTER: LE MANOVRE DEI NERAZZURRI

Un altro centrocampista che non dovrebbe continuare il suo rapporto con l’Inter è Matias Vecino, già cercato dal Flamengo di Paulo Sousa nei giorni scorsi della finestra di calciomercato attualmente in corso. Respinto il corteggiamento dei brasiliani, ora per lui si stanno aprendo le porte della Lazio: mister Sarri non si sta trovando bene con Luis Alberto e i biancocelesti potrebbero fare uno sforzo per accontentarlo.

