CALCIOMERCATO INTER/ Sia Onana che Ginter in arrivo a parametro zero per il futuro

La finestra di calciomercato invernale è ormai alle porte ed in casa Inter non mancano di certo i nomi riguardanti profili interessanti da aggiungere all’organico di mister Inzaghi anche in ottica futuro. In questo senso si colloca infatti l’interesse espresso da lungo tempo da parte dei lombardi nei confronti di Andrè Onana, portiere camerunense di proprietà dell’Ajax con cui il contratto scadrà al termine di questa stagione, ovvero nel giugno del 2022. Il venticinquenne africano è stato individuato come l’erede di Samir Handanovic, visto che il capitano sloveno ha già compiuto 37 anni.

I nerazzurri, secondo i rumors, stanno dunque trattando con il calciatore al fine di convincerlo a trasferirsi a Milano dove potrebbe percepire ben tre milioni di euro all’anno per le prossime quattro stagioni, firmando dunque un contratto quadriennale fino al 2026. La trattativa pare essere già ben avviata ma manca ancora l’ufficialità che potrebbe arrivare solo dopo che Onana si sarà svincolato definitivamente dagli olandesi.

CALCIOMERCATO INTER: ONANA E GINTER PER IL FUTURO

Il calciomercato invernale potrebbe portare qualche volto nuovo in quel del Meazza ma i dirigenti dell’Inter valutano anche diverse operazioni da completare sulla lunga distanza. Un altro nome monitorato con grande attenzione è quello di Matthias Lukas Ginter, di prorietà del Borussia Mönchengladbach e pure lui in scadenza di contratto a fine stagione. Al tedesco verrà probabilmente proposto un quadriennale da 3.5 milioni di euro all’anno.

