CALCIOMERCATO INTER/ Strategia Marotta: via Hakimi per trattenere Lautaro e i big

CALCIOMERCATO INTER, HAKIMI-PSG è QUASI FATTA!

Per il passaggio di Hakimi dall’Inter al Paris Saint Germain è ormai soltanto questione di ore, nonostante la piccola frenata di Piero Ausilio che invita tutti alla prudenza. Nel calciomercato non è mai troppa. Lo ha confermato anche Beppe Marotta, che in un’intervista rilasciata a Sky Sport ha fatto il punto non soltanto sul trasferimento del marocchino sotto la Tour Eiffel, ma anche sulle prospettive di mercato dell’Inter nei prossimi due mesi, considerando che la finestra delle trattative si è appena aperta ufficialmente: “Per Hakimi al PSG siamo in dirittura d’arrivo, ci ha lavorato Ausilio. Mancano alcuni dettagli ma nel giro di un giorno potremo arrivare alla fine di questo trasferimento doloroso per noi. Abbiamo dovuto garantire al sostenibilità del club e ci siamo rifatti a quelle che sono state le richieste della società.”

Dunque confermate le voci di calciomercato che da settimane ormai segnalavano la partenza di Hakimi come indispensabile per la ristrutturazione del debito che l’Inter sta portando avanti, a caccia di plusvalenze importanti sul mercato: col passaggio di Hakimi al PSG nelle casse nerazzurre dovrebbero entrare circa 70 milioni di euro, bonus compresi.

CALCIOMERCATO INTER, BELLERIN ARRIVO POSSIBILE

Come detto, Marotta ha parlato anche delle prospettive interiste riguardanti gli altri big, in particolare Lautaro Martinez indicato da tempo da radiomercato come secondo partente illustre, proprio per sostenere il mercato e le casse nerazzurre. Ma su Lautaro, Marotta è stato più possibilista riguardo la permanenza, e in generale dopo l’addio di Hakimi l’Inter, a meno di offerte pesantissime, lavorerà per trattenere in rosa i suoi giocatori migliori. “L’Inter ha sempre davanti degli obiettivi sportivi da raggiungere, con alcuni giocatori, Lautaro compreso, abbiamo cominciato a parlare del rinnovo. Puntiamo su di lui e sugli altri giovani. Non è un’operazione facile ma vogliamo difendere il patrimonio storico di questo club“. E sulla sostituzione di Hakimi, Marotta ha sottolineato come il club stia lavorando in sinergia con il nuovo tecnico Simone Inzaghi: niente spese folli, un’indicazione che apre ulteriormente alla possibilità dell’arrivo dello spagnolo Bellerin in prestito dall’Arsenal.

