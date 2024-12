CALCIOMERCATO INTER, IL TORINO VUOLE ARNAUTOVIC

Pronti movimenti in uscita per il calciomercato Inter che si approccia alle porta della sessione di gennaio con una rosa completa e senza il bisogno di grandi movimenti soprattutto in entrata a meno di clamorosi colpi scena che potrebbero essere causati da infortuni o grosse offerte. Il movimento più probabile in uscita è quello di Marko Arnautovic che sembra essere ai margini del progetto di Simone Inzaghi e potrebbe lasciare l’Inter già in questa sessione di calciomercato in caso di giusta offerta. La squadra più interessata a questa situazione è il Torino di Urbano Cairo che, secondo Tuttosport, vorrebbe provare a sfruttare gli ottimi rapporti con Marotta per provare l’affondo sull’attaccante austriaco vista la situazione di difficoltà che sta vivendo il reparto offensivo dei granata.

Dopo l’infortunio di Zapata, infatti, il Torino non ha un attaccante in grado di fare da punto riferimento e l’Inter vorrebbe liberarsi del pesante ingaggio da 3,5 milioni di Arnautovic che andrà in scadenza a giugno ma rischia di aver poco minutaggio da qui a fine stagione anche visto lo stato di forma del ritrovato Correa.

CALCIOMERCATO INTER, IL FUTURO È DI PIO ESPOSITO

In una situazione in cui il calciomercato Inter potrebbe ritrovarsi con tre punte a giugno corre in soccorso la grande stagione di Francesco Pio Esposito che sta dominando la Serie B a suon di gol e prestazioni che poco hanno a che fare con il campionato cadetto. Fino ad ora, infatti, il classe 2005 ha segnato nove reti in sedici partite giocate da punta nello Spezia con i liguri che si trovano al secondo posto della classifica soprattutto grazie alle rete del giovane italiano.

L’idea dell’Inter è quella di dare un’opportunità a Francesco Pio Esposito nella prossima stagione anche se una soluzione in prestito in una neopromossa della prossima Serie A potrebbe essere la scelta migliore per quello che è l’inizio di carriera di uno dei talenti italiani più promettenti del momento.

