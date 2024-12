CALCIOMERCATO INTER NEWS: OFFERTE PER BISSECK DALL’INGHILTERRA

Per il calciomercato Inter mettiamo in copertina un nome in entrata e uno da blindare. Nel secondo caso ci riferiamo a Yann Bisseck, che un anno e mezzo fa arrivò all’Inter da sconosciuto ma nel frattempo ha convinto tutti e di fatto è ormai la prima alternativa al terzetto titolare nella retroguardia di Simone Inzaghi, tanto che in questa stagione ha già 17 presenze, delle quali ben 12 da titolare. Di conseguenza i 7 milioni di euro spesi per acquistare Yann Bisseck dai danesi dell’Aarhus sono stati decisamente ben spesi, ma adesso le prestazioni del difensore tedesco classe 2000 hanno attirato le attenzioni di tanti club.

I colleghi di SportMediaset infatti evidenziano il fatto che proprio Yann Bisseck potrebbe essere uno dei nomi al centro dell’attenzione per il calciomercato Inter. Questo perché ci sono almeno due club della Premier League sulle sue tracce, cioè Tottenham e West Ham. La situazione è molto semplice: l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del suo giocatore, che si è inserito benissimo nei meccanismi di mister Inzaghi e tra l’altro può giocare in più posizioni, soprattutto braccetto destro ma anche centrale, tuttavia dall’Inghilterra CaughtOffside parla di un’offerta di 35 milioni di sterline, cioè 42 milioni di euro, che naturalmente se confermata potrebbe far saltare il banco.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IDEA NICO PAZ IN ENTRATA

In entrata invece c’è un giovanissimo talento della nostra Serie A come possibile suggestione per il calciomercato Inter, cioè Nico Paz del Como, che lunedì sera sarà ospite proprio dei nerazzurri allo stadio Giuseppe Meazza nella prossima partita di campionato. Il fantasista del Como piace a tutti, in Italia e anche all’estero, quindi la concorrenza potrebbe essere molto forte, con ad esempio Arsenal e Manchester United oltre praticamente tutte le big nostrane, però l’Inter potrebbe essere una delle ipotesi di maggiore peso, se i campioni d’Italia decideranno di muoversi seriamente.

Tuttosport parla di un ruolo che potrebbe essere decisivo da parte di Javier Zanetti, grazie agli ottimi rapporti fra l’attuale vice-presidente dell’Inter e il padre di Nico Paz, cioè l’ex difensore argentino Pablo Paz, che giocò il Mondiale di Francia 1998 insieme allo storico numero 4 nerazzurro, con il quale è ancora oggi in eccellenti rapporti. In effetti Nico Paz ha di recente partecipato anche a un evento benefico della Fundacion Pupi: dire che questo sia un indizio di calciomercato forse è troppo, ma l’Inter potrebbe avere un vantaggio fra i tanti corteggiatori del talento del Como.