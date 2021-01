Calciomercato Inter/ Tottenham ci riprova per Skriniar? Venezia in pole per Esposito

CALCIOMERCATO INTER, IL TOTTENHAM CI RIPROVA PER SKRINIAR?

In una sessione invernale di calciomercato che procede a rilento per l’Inter (per cui la situazione finanziaria e societaria al momento non permette grandi slanci), ecco che arrivano importanti indiscrezioni di mercato che riguardano Milan Skriniar. Secondo quanto riportato questa mattina dal portale Fanpage, pare che il Tottenham sia pronto a rifarsi sotto per li difensore classe 1995 ed ex giocatore della Sampdoria, che pure veste la maglia della Beneamata dal luglio del 2017 . Lo slovacco, passato in questa prima parte della stagione da giocatore in uscita a certezza nella difesa di Antonio Conte, da mesi incassa interessamenti da parte di club della Premier League e pure nell’ultimo periodo pareva che si fosse fatto avanti il Liverpool di Klopp: pure nessun abboccamento era andato a buon fine per via della forte distanza tra domanda e offerta oltre che per l’alto ingaggio percepito dallo stesso Skriniar. Secondo le ultime indiscrezioni però pare che il Tottenham di Mourinho, dopo il fallito tentativo occorso in estate, possa fare ora una nuova proposta per il cartellino del giocatore, nella speranza che i bilanci non ottimistici della società milanese, possano far abbassare le richieste del club nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER: ESPOSITO VERSO IL VENEZIA

Mentre dunque siamo in attesa di capire quale sarà la volontà della dirigenza interista per i suoi big in vista del calciomercato invernale, ecco che proseguono mosse minori per l’Inter in questa finestra. Stando a quando riportato da Trivenetogol, pare infatti che Salvatore Esposito, bomber classe 2002 di proprietà dell’Inter sia finito nel mirino del Venezia, più che mai interessato a portare al Penzo il giocatore al più presto. Esposito, che questa estate è stato ceduto in prestito alla Spal, difficilmente a fine stagione rimarrà nello spogliatoio estense, dove ha trovato pochissimo spazio finora: per lui si stanno dunque facendo avanti parecchi club della cadetteria, Venezia in primis. Anzi stando alle ultime voci, pare che la dirigenza dei lagunari abbia già superato una nutrita concorrenza e sia attualmente in pole per tesserare il giocatore, che comunque dovrebbe rimanere di proprietà nerazzurra.



