CALCIOMERCATO INTER/ Udogie e Acerbi per la difesa, Pinamonti torna indietro

Calciomercato Inter news, casting per la difesa

Il calciomercato dell’Inter inizia a muovere mosse importanti per la difesa. In attesa di conoscere il destino di Milan Skriniar, che potrebbe portare risorse considerevoli nelle casse nerazzurre, per la fascia sinistra l’Inter potrebbe orientarsi verso Destiny Udogie. L’esterno dell’Udinese piace molto a Simone Inzaghi che chiederebbe a Marotta di calare le carte soprattutto in caso di partenza di Dumfries.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ufficiale Kim Min Jae: il tweet di De Laurentiis

Per il centro della difesa invece c’è sempre l’idea Francesco Acerbi: il difensore della Nazionale non è partito per il ritiro tedesco della Lazio e ormai il divorzio con il club biancazzurro si è consumato. Riabbracciare il suo vecchio allenatore sarebbe una soluzione ideale per ripartire dopo una stagione difficile, in cui anche il feeling con Maurizio Sarri non è mai sbocciato del tutto. L’affare potrebbe chiudersi a una cifra ragionevole, la Lazio chiede circa 5 milioni di euro ma i nerazzurri potrebbero anche chiudere a meno e ottenere così un rinforzo esperto.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Partenza Zielinski? Raspadori e Barak le alternative

Calciomercato Inter news, salta Pinamonti alla Salernitana

Calciomercato Inter che fa registrare una frenata per quanto riguarda il mercato in uscita. Nonostante la Salernitana abbia avanzato un’offerta molto importante per Andrea Pinamonti, che potrebbe assestarsi sui 20 milioni di euro compreso il riscatto, l’attaccante non sarebbe convinto della destinazione e al momento avrebbe declinato la proposta. Per Pinamonti sembra pronto a tentare il tutto per tutto il Sassuolo, ma di sicuro l’attaccante dovrà trovare una destinazione.

Secondo il giornalista di Libero Fabrizio Biasin quella della Salernitana è al momento però l’unica offerta soddisfacente per l’Inter per Pinamonti: “A Pinamonti non mancano i corteggiatori. L’Inter ha un accordo con la Salernitana per 20 milioni e recompra per l’Inter. Ma Pinamonti vorrebbe qualcosa di diverso. La verità è che la Salernitana è l’unica ad aver messo i soldi sul piatto, i 20 milioni che vuole l’Inter. Le altre scappano, c’è chi ha detto 15, chi non ha fatto offerte precise, chi aspetta.”

Calciomercato Roma news/ Dopo Bailly, si lavora sulle cessioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA