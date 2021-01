Calciomercato Inter/ Vecino “ripescato” da Conte, resta nerazzurro?

Una delle partenze che sembravano certe in questo mese di gennaio per il calciomercato Inter era quella di Matias Vecino, che infatti pareva fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte, oltre che bloccato da un infortunio, superato il quale tuttavia l’addio a gennaio sembrava appunto inevitabile. Parliamo al passato perché le prospettive ora sono cambiate: la situazione economica causata dal Covid e la troppo precoce eliminazione dalle Coppe con conseguente drastica riduzione degli incassi hanno portato la dirigenza dell’Inter a mettere in chiaro con l’allenatore che la sessione di gennaio dovrà essere a costo zero. Questo non esclude movimenti, vedi ad esempio lo scambio Paredes-Eriksen di cui tanto si parla, ma certamente sarà fondamentale nei prossimi mesi riuscire anche a valorizzare quelle risorse interne poco o per nulla utilizzate negli scorsi mesi: Vecino in tal senso è l’esempio perfetto – un altro nome è quello di Stefano Sensi, anche se in questo caso naturalmente hanno pesato solo i problemi fisici del giocatore.

CALCIOMERCATO INTER: VECINO NON SI MUOVE?

Dunque il calciomercato Inter potrebbe essere all’insegna anche dei mancati movimenti. La Gazzetta dello Sport ha messo in particolare evidenza proprio la situazione di Matias Vecino, sottolineandone la capacità di essere decisivo nei momenti che contano. Tutti i tifosi nerazzurri ricordano il gol contro la Lazio nel maggio 2018, decisiva per la qualificazione in Champions League in extremis, oppure il gol vittoria contro il Tottenham nel recupero proprio della partita del ritorno nella massima competizione europea, ma potremmo citare anche ben due gol nei derby. L’ultima presenza invece risale al 9 luglio, prima dell’infortunio al ginocchio e mesi non facili, perché oltre al lento recupero fisico c’era la sensazione che il futuro di Vecino sarebbe stato altrove. Per Matias con la maglia dell’Inter fimnora ci sono state 96 presenze in partite ufficiali, con 11 reti e 6 assist. Sembravano numeri destinati a rimanere definitivi, invece la seconda metà di stagione potrebbe vedere il recupero di Vecino per la missione scudetto.



