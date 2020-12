Calciomercato Juventus/ Aguero a zero è il grande obiettivo per giugno

Il calciomercato Juventus, senza trascurare le possibilità low cost per la sessione di gennaio, accende la fantasia dei tifosi bianconeri soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi per giugno. In particolare, la Juventus ha messo gli occhi su tre big di livello internazionale che dovrebbero liberarsi a parametro zero e che per questo motivo hanno però tantissimi estimatori: in primo piano c’è in particolare Sergio Aguero, un attaccante che renderebbe ancora più ambiziosa la rosa a disposizione dell’allenatore bianconero Andrea Pirlo. Per adesso non ci si può sbilanciare molto, ma bisogna comunque tenere alta l’attenzione, perché Sergio Aguero a fine stagione potrebbe concludere la sua avventura al Manchester City: secondo Calciomercatoweb, per lui la Juventus avrebbe pronta un’offerta da 8-9 milioni di euro per due stagioni, anche se c’è il rischio di un’asta nel caso in cui il Kun davvero si liberasse a zero dai Citizens. Per rimanere in Italia, in quel caso su Aguero sarebbe concreto l’interesse anche da parte dell’Inter: vedremo che evoluzioni ci saranno nelle prossime settimane, in particolare per capire se Aguero lascerà davvero Manchester in estate.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: AGUERO E ALTRI PARAMETRI ZERO DI LUSSO

Non è però Sergio Aguero l’unico giocatore di lusso a parametro zero che potrebbe infiammare il calciomercato Juventus nella prossima estate – o per essere più precisi anche prima, perché simili trattative vanno preparate per tempo. Se Aguero sarebbe il grande nome per l’attacco, ecco che in difesa un nome valido per i bianconeri sarebbe quello di Jerome Boateng. Il centrale tedesco del Bayern Monaco è già stato accostato ai bianconeri nei mesi scorsi: per Boateng la Juventus potrebbe offrire un ingaggio da 5 milioni di euro per le prossime due stagioni per battere la concorrenza delle altre società che sicuramente si interesseranno al fratello di Kevin Prince Boateng. Se dovesse partire Aaron Ramsey, occhio anche a un terzo parametro zero di lusso, cioè il centrocampista olandese del Liverpool Georginio Wijnaldum, che è stato accostato anche all’Inter nelle ultime settimane. Per Wijnaldum da parte della Juventus potrebbe esserci pronto un contratto quadriennale da 6 milioni l’anno. Attenzione dunque a questo trio di parametri zero davvero esplosivi…



© RIPRODUZIONE RISERVATA