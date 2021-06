CALCIOMERCATO JUVENTUS, ALLEGRI PUNTA TOLISSO/ Primi contatti per il mediano francese

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LE MOSSE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri continua a studiare il calciomercato per la Juventus del futuro e l’idea più concreta può diventare un giocatore di grande esperienza internazionale. Si tratta di Corentin Tolisso, mediano francese del Bayern Monaco per il quale il tecnico livornese ha avuto un debole sin dai tempi della sua precedente esperienza juventina, quando la sua valutazione però era al top e non c’erano dunque margini per chiudere l’affare. Ora Tolisso potrebbe rivelarsi addirittura un’alternativa più economica rispetto a Locatelli, per il quale il Sassuolo non sembra intenzionato a scendere sotto i 40 milioni di euro. Come si è visto già per Donnarumma,

Allegri sembra avere in testa una squadra intercambiabile, che possa senza dubbio reggere l’urto del mercato senza cadere in quotazioni stellari da parte di chi fa le richieste. E le alternative sono già tutte nella mente del tecnico, con Tolisso ora in pole position in questa speciale gerarchia, tra l’altro per il centrocampista transalpino la concorrenza non sarebbe feroce come nel caso di Locatelli.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, TOLISSO VECCHIA FIAMMA

I primi contatti tra Juventus e Bayern Monaco sarebbero stati già avviati, con il Bayern Monaco che potrebbe aprire a diverse. Il giocatore francese, classe 1994, andrà in scadenza tra un anno ed è in uscita dalla formazione bavarese, anche se questa situazione contrattuale esclude la possibilità del prestito. Come detto, i bianconeri, avevano già tentato di prenderlo nel 2017 con Allegri in panchina ma furono bruciati proprio dal Bayern che convinse il Lione alla cessione.

Convocato da Deschamps nella Nazionale francese per Euro 2020 (al momento dietro Rabiot nelle gerarchie per un posto da titolare nella sfida d’esordio contro la Germania), nell’ultima stagione ha collezionato 24 presenze e 3 gol con i bavaresi, più altre 4 presenze con la Francia. Tolisso è un centrocampista in grado di interpretare più ruoli a centrocampo, unica perplessità l’integrità fisica con alcuni infortuni che l’hanno penalizzato non poco nel corso della sua esperienza in Bundesliga.

