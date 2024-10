DIRETTA MONACO STELLA ROSSA, HUTTER CERCA CONFERME

In campo alle 1845 la diretta Monaco Stella Rossa valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League. A sfidarsi saranno due formazioni dal valore diverso ma con la stessa voglia di portare a casa i tre punti. Ha iniziato molto bene il Monaco di Hutter che è riuscito a battere il Barcellona nella prima giornata e a strappare un pareggio in rimonta sul difficile campo della Dinamo Zagabria. Male, invece, la Stella Rossa che ha rimediato due sconfitte in due partite perdendo per 4 a 0 l’ultima partita in casa dell’Inter.

DIRETTA/ Dinamo Zagabria Monaco (risultato finale 2-2): rimonta monegasca! (Champions, 2 ottobre 2024)

DIRETTA MONACO STELLA ROSSA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdersi la diretta Monaco Stella Rossa in TV bisognerà abbonarsi ai canali di Sky o alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni migliori di questo match.

Diretta/ Inter Stella Rossa (risultato finale 4-0): Martinez-Taremi! (1 ottobre 2024)

MONACO STELLA ROSSA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad analizzare insieme quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori approfondendo il discorso relativo alle probabili formazioni. Hutter metterà in campo un 4-2-3-1 con Kohn tra i pali sostenuto da Kehrer e Salisu al centro della difesa. Camara e Zakaria formeranno un centrocampo di peso mentre in avanti ci sarà Embolo con il sostegno di Minamino, Golovin e Ben Seghir.

Schema speculare per Milojevic che si affiderà ad una difesa composta da Prustev, Djiga, Spajic e Young-woo Seol. A centrocampo agiranno l’ex Milan Krunic al fianco dello sloveno Elsnik mentre ci penserà Duarte a sostenere l’attacco da unica punta.

Diretta/ Inter Stella Rossa Primavera (risultato finale 4-0): poker nerazzurro! (Youth League 1 ottobre 2024)

MONACO STELLA ROSSA, LE QUOTE PER SCOMMETTERE

Vediamo insieme anche le quote della diretta Monaco Stella Rossa andando ad utilizzare quelle che sono le proposte di Sisal. I padroni di casa vedono la vittoria a 1,33 contro l’8,00 per gli ospiti e il pareggio X fissato a 5,25.