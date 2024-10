VIDEO MONACO STELLA ROSSA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stade Louis II il Monaco vince abbastanza agevolmente per 5 a 1 contro la Stella Rossa di Belgrado come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i monegaschi cercano subito di prendere in mano le redini del match iniziando con un tiro alto di poco di Ben Seghir al 4′ ma i serbi non si lasciano impressionare e forzano il portiere avversario alla parata sul colpo di testa di Olayinka al 6′, sebbene si vedano costretti a rimpiazzare Bruno Duarte con Dalcio a causa di un infortunio già al 7′.

La squadra del Principato si rivede al 10′ con una deviazione di testa imprecisa di Kehrer ed insiste fino a trovare il gol del vantaggio verso il 21′ quando Minamino, approfittando dell’errato posizionamento della retroguardia della Stella Rossa, capitalizza l’assist offertogli da Singo. I biancorossi ospiti non si disperano e pareggiano immediatamente al 27′ con il calcio di rigore trasformato e guadagnato da Ndiaye, essendo stato abbattuto da Kehrer. Tuttavia, dopo aver sprecato la chance per il sorpasso con Djiga al 43′, sono invece i biancorossi di casa a segnare di nuovo al 45’+4′ tornando avanti con Embolo.

Nel secondo tempo il Monaco tenta di cambiare marcia e, dopo le opportunità non capitalizzate da Akliouche al 50′ e da Caio Henrique al 52′, siglano il gol del tris con Singo, supportato da Kehrer, al 54′ ed Embolo si vede annullare un’altra rete per fallo di mano segnalato dal VAR al 56′. Nel finale Minamino completa la doppietta personale calando il poker su assist del solito Embolo al 70′ ed è di nuovo Minamino ad offrire il passaggio vincente per la cinquina definitiva di Akliouche al 90’+6′.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro tedesco Tobias Stieler ha estratto il cartellino giallo per sole due volte ammonendo rispettivamente Kehrer al 26′ da un lato e Maksimovic al 45’+3′ dall’altro. I tre punti conquistati sul proprio campo in questa terza giornata della competizione europea permettono al Monaco di raggiungere quota 7 nella classifica della Champions League 2024/2025 mentre la Stella Rossa non si muove rimanendo sempre bloccata a zero.

VIDEO MONACO STELLA ROSSA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS