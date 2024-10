La diretta Dinamo Zagabria Monaco, che si comincia alle ore 21.00 di stasera, vedrà la formazione croata chiamata a dare una risposta importante già all’inizio del cammino europeo. Dopo il tracollo in casa del Bayern Monaco, con 9 gol incassati che rappresentano un record negativo, la Dinamo Zagabria dovrà per forza di cose dimostrare di essere all’altezza di disputare questa competizione.

Il Monaco invece nella prima giornata di Champions ha messo in cassaforte uno dei risultati più brillanti, vittoria sul Barcellona di Hansi Flick partito letteralmente a razzo nella Liga spagnola. I monegaschi si stanno rendendo protagonisti di uno straordinario inizio di stagione, come testimoniato anche dall’attuale primo posto nella Ligue 1 francese in coabitazione con il Paris Saint Germain.

DIRETTA DINAMO ZAGABRIA MONACO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Dinamo Zagabria Monaco sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che detiene i diritti per tutta la Champions League. Per vedere il match, è necessario avere un abbonamento Sky con il pacchetto Sport. In alternativa, chi non dispone di un abbonamento Sky può seguire l’incontro su NowTv in diretta streaming video via internet.

DINAMO ZAGABRIA MONACO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di analizzare le possibili scelte dei due tecnici per le probabili formazioni della diretta Dinamo Zagabria Monaco. Per la Dinamo Zagabria 4-2-3-1 come modulo di partenza con Nevistic in porta e una difesa a quattro con Ristovski, Bernauer, Torrente e Pierre-Gabriel. I vertici bassi di centrocampo saranno Ademi e Misic, mentre Baturina, Hoxha e Cordoba giocheranno come incursori offensivi alle spalle dell’unica punta di ruolo, Petkovic. 4-2-3-1 anche per il Monaco con Kohn a difesa della porta, Singo e Vanderson esterni laterali di difesa e Kehrer e Salisu impiegati come centrali. Camara e Zakaria presidieranno la zona di centrocampo con Ben Seghir, Minamino e Aklioucha a sostegno dell’unica punta di ruolo, Embolo.

DINAMO ZAGABRIA MONACO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco quelle che saranno le quote proposte dalle principali agenzie di scommesse per la diretta Dinamo Zagabria Monaco. La vittoria interna della Dinamo Zagabria viene offerta a una quota di 4.50, pareggio quotato 4.00 mentre la quota per l’affermazione esterna del Monaco, considerato favorito dai bookmaker, si abbassa a 1.70.