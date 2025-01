CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: DUSAN VLAHOVIC, RISCHIO ROTTURA

Dusan Vlahovic è sotto molti punti di vista al centro del calciomercato Juventus: innanzitutto perché per i bianconeri è una priorità fondamentale trovare un altro attaccante come alternativa al serbo, visto che nella prima parte della stagione Thiago Motta ha avuto a disposizione solo Dusan Vlahovic come centravanti, ma allargando lo sguardo al futuro dobbiamo aggiungere che non è affatto certa la permanenza a Torino dell’ex Fiorentina, che sarebbe anzi davvero in bilico secondo quanto scrive oggi, mercoledì 8 gennaio 2025, La Gazzetta dello Sport.

Il punto di partenza è il contratto in scadenza al 30 giugno 2026, che per il funzionamento delle dinamiche del calciomercato è una data già pericolosamente vicina: sarebbe fondamentale il rinnovo in tempi brevi, ma sembra che Dusan Vlahovic non abbia gradito la proposta economica da parte della Juventus. Se questo accordo fosse impossibile, per i bianconeri sarebbe di fatto “obbligatorio” mettere in vendita il serbo, per non rischiare di perdere a parametro zero Dusan Vlahovic fra un anno e mezzo – ipotesi che invece sarebbe gradita al giocatore, il quale attualmente percepisce uno stipendio di 10,5 milioni di euro a stagione, che però nella prossima saranno 12, essendo un contratto “a salire” in termini di ingaggio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LO STIPENDIO POMO DELLA DISCORDIA

Le cifre sono proprio il nodo che mette Dusan Vlahovic al centro del calciomercato Juventus: i bianconeri avevano fatto un investimento notevole, con 80 milioni versati alla Fiorentina e questo stipendio a salire che evidentemente per Vlahovic è la base per il rinnovo, mentre la Juventus vorrebbe allungare il contratto ma non alle cifre con cui si arriverà nel 2025-2026 con l’attuale formula, che non è più in linea con i parametri economici della nuova Juventus. L’attaccante però non vuole ridursi lo stipendio e, a queste condizioni, la rottura sarebbe inevitabile.

Come già accennato, Dusan Vlahovic sarebbe anche disposto a restare comunque alla Juventus fino alla scadenza del contratto, mentre per la società diventerebbe una priorità la sua cessione per non perderlo a zero euro. Il momento ideale sarebbe giugno di quest’anno, ma in caso di offerte “indecenti” l’addio potrebbe addirittura concretizzarsi in questa finestra del calciomercato di gennaio nel quale la Juventus avrebbe a quel punto bisogno di due grossi nomi in attacco. Per questo è quasi impossibile che tutto avvenga già questo mese, però attenzione: se non ci saranno novità, l’addio in estate sarebbe praticamente certo.