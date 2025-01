CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SPUNTA IL TERZO NOME

Tra i due litiganti, il calciomercato Juventus potrebbe infine puntare sul terzo nome: si parla dell’attacco e i primi due sono naturalmente Joshua Zirzkee e Randal Kolo Muani, ne abbiamo parlato di recente e sappiamo che per l’olandese del Manchester United ci sono realmente contatti in corso, mentre il francese appare più che altro una potenziale occasione dopo essere finito ai margini del Psg. Il terzo invece è Niklas Fullkrug: esploso improvvisamente nel Werder Brema raggiungendo la nazionale – con cui ha giocato e segnato agli Europei – confermatosi nel Borussia Dortmund e poi trasferitosi al West Ham, dove le cose non stanno andando come previsto, da cui la possibilità di strapparlo a Londra e portarlo a Torino.

Non mancano però le controindicazioni: la prima di queste è appunto il suo negativo inserimento al West Ham che ne ha leggermente abbassato le quotazioni, in più c’è il fatto non trascurabile della carta d’identità perché Fullkrug compirà 32 anni tra un mese, chiaramente ha ancora stagioni di livello davanti a sé ma acquistarlo adesso significherebbe fare un ragionamento di tipo diverso, che quasi inevitabilmente porterebbe alla conferma di Dusan Vlahovic o comunque alla ricerca di un attaccante più giovane che possa sostituire il serbo. Al momento qualche contatto per arrivare al calciatore tedesco sembrerebbe esserci stato ma Zirzkee e Kolo Muani sono ancora davanti a lui sulla lista di Cristiano Giuntoli, a meno di sorprese o trattative principali sfumate.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL PUNTO SULLA DIFESA

Per quanto riguarda la difesa, il calciomercato Juventus continua a lavorare alacremente e i fronti aperti sono tre, forse due e mezzo perché i bianconeri sembravano avere in mano Fikayo Tomori, il Milan lo aveva già venduto (di fatto) ma l’arrivo di Sergio Conceiçao ha cambiato i piani rossoneri, ora l’inglese non è più in uscita o, se lo è, solo a titolo definitivo laddove la Juventus aveva invece una sorta di accordo per un prestito a 5 milioni e un riscatto a 25, più eventuali bonus. Ora, questo denaro verrebbe destinato al Feyenoord per arrivare a David Hancko, già da tempo individuato come possibile rinforzo: ci sarebbe anche il beneplacito dello slovacco, non quello del Feyenoord.

Il club olandese fa muro e non vorrebbe privarsi di Hancko nel corso di questa sessione di calciomercato, dunque il calciomercato Juventus potrebbe tornare al “vecchio amore” Antonio Silva, che comunque non sta vivendo una situazione stabile al Benfica. I bianconeri in questo senso si giovano della mediazione di Jorge Mendes che ha già esplicitato il quadro riferendo che l’affare accontenterebbe Juventus e calciatore, con il piccolo particolare che le Super Aquile non lo lascerebbero partire per meno di 40 milioni di euro e il prezzo è proibitivo. C’è margine per trattare un acquisto nelle prossime settimane? Forse no, ma le vie del calciomercato Juventus possono essere infinite…