CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Arthur e Ramsey fanno posto a Zakaria

La Juventus sembra ben lontana dall’aver completato le proprie mosse di calciomercato per questa sessione invernale. I bianconeri sembrano infatti essere impegnati su più fronti viste le tanti voci di mercato che li riguardano in diverse zone del campo. Accantonando per un momento l’interesse per Dusan Vlahovic della Fiorentina, che potrebbe essere un obiettivo più concreto solo a giugno, i piemontesi stanno ragionando anche in merito al proprio centrocampo.

Al fine di completare l’organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri per il prosieguo della stagione i dirigenti juventini stanno provando a completare qualche cessione per quanto concerne quei calciatori che non rientrano nei programmi societari e tecnici, a cominciare da Aaron Ramsey. Sotto contratto fino al termine della prossima stagione, il gallese piace al Crystal Palace come confermato dall’allenatore Patrick Vieira: “Credo sia un giocatore molto forte e credo abbia molte pretendenti. Ma preferirei non dire altro.”

CALCIOMERCATO JUVENTUS: LE MANOVRE DEI BIANCONERI

Un altro centrocampista che potrebbe dire addio alla Juventus in questa finestra di calciomercato è Arthur Melo. Nonostante le smentite e l’apprezzamento dell’allenatore, secondo Tuttosport il suo procuratore Federico Pastorello sarebbe vicino a concludere la trattativa con l’Arsenal dove dovrebbe trasferirsi in prestito per 18 mesi. In entrata invece la Vecchia Signora ha messo nel mirino Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach. In scadenza a giugno di quest’anno, il venticinquenne della Nazional svizzera potrebbe arrivare subito se la Juventus riuscirà a trovare l’intesa con i tedeschi in merito ad un indennizo economico per anticiparne l’addio in estate.

