CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Arthur vuole l’Arsenal, si cerca il sostituto

In casa Juventus continuare a tenere banco la situazione contrattuale di Paulo Dybala in questi giorni di calciomercato. Il mancato rinnovo dell’argentino non è però la sola situazione che preoccupa i bianconeri visto che ci sarebbe un calciatore che vorrebbe salutare Torino, ovvero Arthur Melo. Nonostante l’intenzione della Vecchia Signora di trattenerlo anche per volere di mister Allegri, il brasiliano pare risoluto nel voler accettare il corteggiamento dell’Arsenal.

Calciomercato Juventus/ Maxi Gomez e Depay le alternative per l'attacco

Il centrocampista, sotto contratto fino al giugno del 2025, vorrebbe rilanciarsi con i Gunners ed a questo punto pare evidente che la Juventus si sia decisa ad accontentarlo, lavorando sulla formula con i londinesi: l’idea sarebbe quella di cederlo in prestito con ingaggio a carico dei biancorossi inserendo pure una clausola che consenta di rinnovare il prestito al raggiungimento di determinate condizioni come presenze, minuti, gol, assist e punti in campionato.

Dybala all'Inter?/ Calciomercato, Marotta: "In attacco siamo a posto"

CALCIOMERCATO JUVENTUS: LE MANOVRE DEI BIANCONERI

La Juventus ha quindi un problema da risolvere in questa finestra di calciomercato invernale andando alla ricerca di un giocatore che possa sostituire Arthur. Le indiscrezioni più recenti rivelano che il candidato preferito dal tecnico Allegri sarebbe Ruben Loftus-Cheek, calciatore del Chelsea che tuttavia non sarebbe uno degli elementi sacrificabili nelle idee dei Blues.

LEGGI ANCHE:

DYBALA ALL'INTER?/ Calciomercato, Allegri: "Ci aspettiamo tanto da lui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA