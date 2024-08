CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PRONTI 30 MILIONI PER NICO GONZALEZ DELLA FIORENTINA

Ancora alla ricerca di un nuovo esterno il calciomercato Juventus che, dopo aver salutato Matias Soulé, è pronto a cedere anche Federico Chiesa per liberare uno spazio da colmare con un nuovo calciatore. Il più vicino sembra essere Nico Gonzalez che è fresco vincitore della Copa America con l’argentina ed è in uscita dalla Fiorentina che chiede 35 milioni per privarsi del suo numero 10. Il calciomercato Juventus è pronto a presentare circa 30 milioni di euro per convincere la Fiorentina che sta continuando i contatti con il Genoa per aver subito pronto Albert Gudmundsson come sostituto.

Ora tutto dipende dalle pretese della Fiorentina che ha ben chiare le idee del suo nuovo attacco ed è pronta a lasciar partire Nico Gonzalez anche se Commisso rimane un osso duro con cui trattare quando non si presenta l’offerta da lui richiesta.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TODIBO SCEGLIE IL WEST HAM

Se avanza la trattativa con la Fiorentina per Nico Gonzalez, il calciomercato Juventus deve prepararsi ad un rapido cambio di piani in difesa dove è saltata la lunga trattativa con il Nizza per arrivare al francese Jean-Clair Todibo. Il club francese chiedeva alla Juventus un trasferimento a titolo definitivo mentre i bianconeri volevano chiudere l’operazione con un prestito con riscatto che il Nizza ha deciso di rifiutare per via di un’offerta da 40 milioni di euro presentata dal West Ham. Todibo era orientato ad aspettare la Juventus ma, nelle ultime ore, la trattativa si è ulteriormente complicata e il francese ha preferito la sicura offerta dalla Premier League per evitare di perdere altro tempo da separato in casa nel Nizza.

Adesso la Juventus dovrà andare ancora sul mercato alla ricerca di un altro difensore anche se il tempo stringe e Thiago Motta continua a lavorare con una difesa titolare formata da Bremer e Gatti con l’adattamento di Danilo e Cabal a difensori centrali e un Rugani ancora fuori rosa.