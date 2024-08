CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TODIBO QUASI BIANCONERO!

Il calciomercato Juventus è in procinto di concludere l’acquisto di due nuovi giocatori, un difensore centrale e un esterno. Per la difesa, i bianconeri sono vicini all’ingaggio del francese Jean-Clair Todibo. Nelle ultime ore, infatti, la distanza tra Juventus e Nizza si sarebbe notevolmente ridotta, il Nizza ha fissato il prezzo del difensore centrale a 35 milioni di euro, una somma che la Juventus sarebbe disposta a pagare solo nel prossimo esercizio finanziario. Il club francese avrebbe accettato un accordo di prestito con obbligo di riscatto, condizionato dalla qualificazione della Juve alla prossima Champions League e dal rendimento di Todibo, che dovrà giocare almeno il 40% delle partite in bianconero.

Parallelamente a Todibo, la Juventus è vicina anche alla chiusura dell’affare per l’esterno Galeno del Porto. Il club bianconero ha già raggiunto un accordo di massima con l’agente del giocatore, prevedendo uno stipendio netto di 3 milioni di euro a stagione, il doppio di quanto Galeno attualmente percepisce al Porto. Resta ancora da definire l’intesa con il club portoghese, che chiede 35 milioni di euro. La Juventus sta considerando un’offerta di 30 milioni più bonus, con modalità simili a quelle previste per il contratto di Todibo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KOOPMEINERS NON È FUORI ROSA ALL’ATALANTA

La Juventus sta intensificando i suoi sforzi per portare a Torino Teun Koopmeiners, che era stato segnalato in rotta con l’Atalanta. I bianconeri hanno presentato una nuova offerta, avvicinandosi alle richieste del club bergamasco e rendendo l’olandese uno dei centrocampisti più costosi nella storia della Serie A, se l’accordo dovesse andare in porto. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Juventus ha messo sul tavolo una proposta complessiva di 55 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. o un nuovo incontro tra le due dirigenze per discutere l’offerta.

Nel frattempo, il club bergamasco ha convocato regolarmente Koopmeiners per l’allenamento del pomeriggio, segno che il giocatore non è stato messo fuori rosa. L’Atalanta affronterà il St. Pauli in amichevole venerdì 9 agosto, pochi giorni prima della Supercoppa Europea contro il Real Madrid. La famiglia Percassi sembra decisa a vendere il centrocampista olandese solo alle loro condizioni, mantenendo il prezzo minimo di 60 milioni di euro di cui si parla da tempo.