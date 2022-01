CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Azmoun o Martial in attacco, Zakaria se parte Arthur

La Juventus sta ragionando sulle prossime mosse di calciomercato da attuare soprattutto in attacco al fine di mantenere l’organico altamente competitivo. In attesa di capire quali saranno gli sviluppi in merito alla permanenza di Paulo Dybala in bianconero, i nomi più caldi accostati con insistenza alla Vecchia Signora dopo l’infortunio patito da Federico Chiesa sembrano essere quelli di Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo ed Anthony Martial del Manchester United.

Il problema principale per arrivare all’iraniano riguarda come sempre la formula del trasferimento: essendo in scadenza di contratto a giugno 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, dovrebbe rinnovare con i russi per poi essere ceduto in prestito ma lo Zenit non sembra affatto convinto di questa soluzione e non è neanche una società bisognosa di denaro. La Juve potrebbe invece approfittare della situazione di Martial, considerando che il francese non sarebbe certo uno dei preferiti del nuovo allenatore Rangnick.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: LE MANOVRE DEI BIANCONERI

Il tecnico Allegri aveva annunciato che la rosa sarebbe rimasta tale al 99% un paio di settimane fa ma il calciomercato può essere imprevidibile anche per la Juventus. Uno degli elementi più chiacchierati rimane Arthur Melo, finito nel mirino dell’Arsenal, ma sebbene i piemontesi non siano intenzionati a lasciarlo partire volendo ancora puntare su di lui, il sostituto sarebbe già stato individuato in Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach, accostato pure a Napoli e Roma.

