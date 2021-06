CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Due “bombe” per l’attacco se parte Cr7

CALCIOMERCATO JUVENTUS, ICARDI O GABRIEL JESUS!

Un grande nome per l’attacco: sembra essere questo il nuovo orizzonte per il calcimercato della Juventus, in un quadro che si prospetta interessante per il club bianconero in caso di partenza di Cristiano Ronaldo. In casa bianconera il rinnovo del prestito di Morata ha comunque rappresentato un segnale di continuità rispetto a una stagione non esaltante, ma riguardo la quale Max Allegri ha già fatto capire di non voler disfare completamente il lavoro svolto da Andrea Pirlo. Ma se CR7 dovesse davvero concludere la sua avventura in bianconero con un anno di anticipo rispetto al contratto, allora le carte in tavola potrebbero cambiare profondamente. E ci sono due nomi che al momento circolano nell’ambiente bianconero.

Una carta si potrebbe giocare su Gabriel Jesus, al momento impegnato in Copa America con il Brasile e probabilmente deciso a lasciare il Manchester City, dove i rapporti con Guardiola non sono idilliaci. L’altro invece riguarda una vecchia conoscenza della Serie A, Maurito Icardi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, DOVE VA RONALDO?

Il sentiero che potrebbe portare uno tra Gabriel Jesus e Mauro Icardi alla Juventus è particolarmente diverso. Il brasiliano è una suggestione che potrebbe sicuramente piacere ad Allegri, visto il valore internazionale del giocatore, ma Guardiola spera di poterlo utilizzare come pedina di scambio per portare al City il centravanti della Nazionale inglese, spedendo dunque Gabriel Jesus al Tottenham in un’operazione d’acquisto di Harry Kane.

L’arrivo di Icardi sarebbe invece direttamente legato al passaggio di Cristiano Ronaldo al Paris Saint Germain. I francesi in caso di un colpo così importante sarebbero intenzionati a sfoltire l’attacco e, per quanto Icardi si sia rivelato un’alternativa preziosa nelle ultime due stagioni, non è riuscito a sfondare come vero e proprio titolare: un rientro in Italia potrebbe dunque stuzzicare il centravanti ex Inter per ritrovare i massimi livelli della sua carriera, ma come detto tutto dipenderà da Cr7 chiamato a decidere già nei prossimi giorni sul suo futuro.

