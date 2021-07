CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Dybala è pronto a tornare, ecco il rinnovo

CALCIOMERCATO JUVENTUS, DYBALA TORNA PER RINNOVARE

La dirigenza della Juventus ha due rinnovi di contratto spinosi da sistemare in questi due mesi di calciomercato estivo. Uno è quello di Cristiano Ronaldo e l’altro è quello di Paulo Dybala, entrambi in scadenza nel giugno del 2022 e se per il fuoriclasse portoghese se ne riparlerà più avanti, per la Joya i discorsi potrebbero aprirsi già questa settimana. Atteso di ritorno dalle vacanze negli Stati Uniti, Dybala si aggregherà al ritiro pre campionato dal 14 di luglio, ovvero quando il nuovo tecnico Massimiliano Allegri comincerà ad allenare i suoi giocatori in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’agente del giocatore, il procuratore Jorge Antun, lavorerà con i dirigenti bianconeri per ottenere un aumento dell’ingaggio che consentirà al suo assistito di percepire 10 milioni di euro all’anno a cui si aggiungeranno altri due di bonus. La Juventus dovrebbe trattenere Dybala per il prossimo futuro ma bisogna stare attenti ad eventuali offerte importanti provenienti dall’estero.

Chiesa al Bayern?/ Calciomercato news, la Juventus se lo tiene ed il prezzo sale!

CALCIOMERCATO JUVENTUS, NAGELSMANN PARLA DI CHIESA

Oltre a lavorare sui rinnovi, qualche acquisto e le cessioni dei giocatori in esubero, la Juventus in questo calciomercato estivo deve stare attenta ad eventuali assalti da parte degli altri club europei nei confronti dei suoi campioni, compresi quelli saliti sul tetto d’Europa ieri sera. Stiamo parlando infatti di Federico Chiesa, ventitreenne grande protagonista del successo degli azzurri ad Euro 2020, di cui ha parlato il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ai microfoni della Bild: “Lo vorrei. Sono un suo fan, è fortissimo ma anche costoso. Posso dire che Chiesa è un giocatore fantastico, lo conosco da anni ed è straordinario. Velocissimo, bravo a dribblare e a segnare. Ma so che il prezzo della Juve è molto, molto alto…” Il cartellino di Chiesa, che si aggirava già intorno ai 60 milioni di euro, dovrebbe essere aumentato grazie alla vittoria sull’Inghilterra arrivando a toccare ora addirittura 80 milioni di euro ed in ogni caso la Juventus, che dovrà riscattarlo dalla Fiorentina per 40 milioni il prossimo anno, vuole tenerselo ancora a lungo.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus/ Ci sono anche i bianconeri sulle tracce di CoutinhoCalciomercato Juventus/ Bayern Monaco su Chiesa, ecco la strategia tedesca

© RIPRODUZIONE RISERVATA