Calciomercato Juventus/ Fissati gli obiettivi di mercato. grana De Sciglio! (21 luglio 2024)

Calciomercato Juventus: De Sciglio è fuori!

La Juventus si muove sul calciomercato anche in uscita. Il club ha da poco diramato l’elenco dei convocati che seguiranno Thiago Motta nella località tedesca di Herzogenaurach: in lista non ci sono giocatori in partenza come McKennie, Szczesny e Huijsen ma non è presente neppure Mattia De Sciglio, che secondo Sky Sport sarebbe infortunato. Il terzino bianconero, che era tanto caro a Max Allegri (ma lo stesso non sembra essere per Thiago Motta), si è sfogato sui social chiarendo il motivo della mancata convocazione.

“Nelle ultime ore ho sentito inesattezze sul mio conto. Voglio precisare che sto bene e non ho nessun problema fisico” ha scritto l’esterno. A detta di Mattia De Sciglio, la “non convocazione è stata puramente una scelta della società”. Il calciatore bianconero ha poi aggiunto un appello: “Chiedo cortesemente ai giornalisti di informarsi in modo corretto prima di far passare notizie errate”.

Calciomercato Juventus: chi piace alla Juventus

Tra entrate e uscite, la Juventus lavora sul calciomercato anche per la cessione di Matias Soulé, che piace tantissimo alla Roma che sembra disposta a soddisfare almeno in parte le richieste bianconere. La sua cessione consentirà ai bianconeri di fare cassa: con i soldi guadagnati dall’addio dell’argentino, Giuntoli potrà puntare sugli obiettivi di mercato fissati in lista. Ai bianconeri piacciono molto Adeyemi del Borussia Dortmund, Galeno del Porto e Sancho del Manchester United.











