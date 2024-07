Calciomercato Juventus News/ Galeno, il Porto deve cedere e i bianconeri si fanno avanti (20 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, GALANO DIVENTA UN’OCCASIONE D’ORO

Il calciomercato Juventus non ha Galeno priorità, ma la sua candidatura prende comunque quote. Se Karim Adeyemi sembra allontanarsi per via della richiesta troppo alta da parte del Borussia Dortmund (si parla di 40/50 milioni), i bianconeri starebbero pensando ad una valida alternativa.

Il piano B corrisponde al nome di Galeno, attaccante del Porto. La valutazione iniziale si aggirava sui 40 milioni, una cifra alta tanto quanto quella di Adeyemi. C’è stata però una svolta che racconta La Gazzetta dello Sport e riguarda il fair play finanziario nei confronti del club portoghese.

In poche parole, il Porto deve vendere per evitare sanzioni nelle coppe europee. Per farlo, bisognerà per forza di cose cedere i pezzi pregiati che hanno più mercato e Galeno è proprio ciò di cui si parla. La Juventus, dunque, potrebbe approfittare di questo “sconto obbligato” e assicurarsi un giocatore forte a prezzo ridotto.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, SFUMA CALAFIORI: C’È L’ACCORDO

Il calciomercato Juventus sogna Calafiori, soprattutto dopo gli ultimi problema avuti in sede di trattativa tra Bologna e Arsenal. Secondo Fabrizio Romano però tutto si è risolto nel migliore dei modi: l’accordo tra le due parti per il difensore è stato trovato. Nulla da fare per i bianconeri.

Le cifre sono quelle di cui si era già parlato ovvero 40 milioni di base fissa più 5 di bonus, senza dimenticare la clausola di rivendita in favore del club felsineo. A sancire l’ufficialità servirà un ultimo passo ovvero accordare i termini tra Basilea e Bologna per il pagamento del 50% rimasto in sospeso.

