Calciomercato Juventus/ Griezmann difficile, Pjanic resta il piano B a centrocampo

CALCIOMERCATO JUVENTUS: GRIEZMANN PIACE, MA NON PER DYBALA

Nelle ultime ore il calciomercato Juventus è stato interessato da una voce abbastanza forte: un possibile scambio di attaccanti con il Barcellona. A vestire la maglia bianconera arriverebbe Antoine Griezmann, mentre in blaugrana andrebbe Paulo Dybala. Una bella suggestione, ma che è anche di difficile realizzazione: è vero che il Barcellona si trova nella posizione di dover vendere il francese, che nei due anni al Camp Nou è stato solo l’ombra del calciatore ammirato con Atletico Madrid e nazionale, ed è vero che gli arrivi di Sergio Aguero e Memphis Depay gli chiudono inevitabilmente gli spazi.

Un Griezmann in uscita dal Barcellona è anche oggi una possibilità molto concreta ma, al netto delle cifre, la Juventus deve innanzitutto risolvere la posizione di Cristiano Ronaldo e a oggi non ha spazio in rosa per un calciatore simile. Da qui evidentemente l’idea dello scambio con Dybala ma, come abbiamo più volte ripetuto, Massimiliano Allegri non ha intenzione di privarsi dell’argentino: anzi, presto le parti si troveranno concretamente per definire il rinnovo di un contratto che scade nel 2022. Dunque, sicuramente sarebbe una grande manovra di calciomercato ma difficilmente la vedremo andare in porto.

PJANIC PUÒ TORNARE MA…

Il calciomercato Juventus guarda comunque a Barcellona: resta infatti una possibilità, questa sì, il ritorno di Miralem Pjanic nel centrocampo bianconero. Il bosniaco piace tantissimo a Massimiliano Allegri e la stima è reciproca, in blaugrana il calciatore ha trovato davvero pochi spazi (pur giocando titolare il girone di Champions League) e la sua avventura sembra già ai titoli di coda, soprattutto perché agli Europei è definitivamente sbocciato il grande talento di Pedri che, insieme a Frenkie De Jong, sarà titolare nella mediana di Ronald Koeman. Il ritorno alla Juventus è possibile: Pjanic, che conosce molto bene l’ambiente e i compagni di squadra (eventuali), resta infatti il piano B qualora la società non dovesse riuscire a mettere le mani su Manuel Locatelli, per il quale la trattativa non si sta mostrando semplice. Tuttavia, anche per arrivare al bosniaco bisognerà far quadrare formule e conti: Pjanic infatti arriverebbe alla Juventus soltanto in prestito, e qualora accettasse di ridursi l’ingaggio. In più, prima Federico Cherubini deve pensare ai rinnovi dei contratti in scadenza, non solo Paulo Dybala ma anche Juan Cuadrado, e magari a vendere: poi, eventualmente, si lavorerà sul ritorno di Pjanic.

