CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, GUDMUNDSSON ALLA FIORENTINA FACILITA LA TRATTATIVA PER NICO GONZALEZ

Le ore più calde del calciomercato Juventus sono queste con Cristiano Giuntoli che è impegnato in diverse trattative che mirano a completare la formazione a disposizione di un Thiago Motta che approccerà alla nuova stagione con una rosa incompleta. Nelle ultime ore c’è stata una decisiva accelerata della Fiorentina che ha deciso di chiudere la trattativa con il Genoa per Albert Gudmundsson sulla base di circa 30 milioni di euro da dividere in costo del prestito oneroso e obbligo di riscatto con bonus annessi.

L’elevato costo di questa operazione mette la viola nella posizione di dover vendere e liberarsi del cartellino di un Nico Gonzalez che ha già avuto contatti con la Juventus e potrebbe finalizzare il suo passaggio a Torino nei prossimi giorni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PRONTI 35 MILIONI PER CONVINCERE ROCCO COMMISSO

La trattativa tra il calciomercato Juventus e Nico Gonzalez è già più che avanzata con l’argentino che ha più volte aperto alla cessione alla squadra bianconera e sta aspettando il via libera della Fiorentina che sembrava non intenzionato a cederlo prima di aver trovato un sostituto. Con l’arrivo di Albert Gudmundsson a Firenze si occupa anche la casella in campo di Nico Gonzalez che andrà sul mercato con Commisso alla ricerca del miglior offerente per completare un’operazione che farà guadagna circa 35 milioni al club viola.

La Juventus rimane molto interessata alla trattativa e, secondo Gianluca Di Marzio, ha pronta una proposta da 30 milioni più 5 di bonus che potrebbe convincere Rocco Commisso e consegnare a Thiago Motta un calciatore dalle grandi qualità offensiva e con una duttilità che lo rende perfetto per il gioco dell’ex Bologna. Su Nico Gonzalez rimane anche vigile l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che dovrà risolvere la situazione Koopmeiners ma potrebbe provare a fiondarsi sull’argentino per avere già pronto il sostituto.