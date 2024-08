CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, NICO GONZALEZ HA APERTO AL TRASFERIMENTO VERSO TORINO: SI TRATTA

Continua la ricerca di un nuovo esterno nel calciomercato Juventus con Cristiano Giuntoli che, come di consueto, ha aperto diverse trattativa per non farsi trovare impreparato in caso di non riuscita. L’asse Torino-Firenze, però, è il più caldo nel calciomercato Juventus con i bianconeri che sono riusciti a strappare il sì di Nico Gonzalez che non è considerato incedibile dalla Fiorentina ed ha aperto ad un possibile trasferimento nella squadra allenata da Thiago Motta.

Calciomercato Juventus/ Il nuovo obiettivo è Josip Sutalo. Rugani verso l'Ajax (10 agosto 2024)

I bianconeri hanno intenzione di chiudere il prima possibile la trattativa per l’esterno argentino anche se le richieste della Fiorentina rimangono alte ma non impossibili da raggiungere. La richiesta iniziale dei viola era di 40 milioni di euro che sono scesi a 35 e potrebbero diventare anche 30 in caso di aggiunta di bonus da parte dei bianconeri.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Todibo, arriva la beffa. Ora avanti tutta su Nico Gonzalez (10 agosto 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, OCCHI ANCHE SU RAHEEM STERLING IN USCITA DAL CHELSEA

Nel caso in cui non dovrebbe concretizzarsi l’acquisto di Nico Gonzalez, secondo Gianluca Di Marzio, il calciomercato Juventus ha sondato il terreno per quanto riguarda il profilo dell’inglese Raheem Sterling in uscita dal Chelsea e alla ricerca di una nuova squadra. La troppa abbondanza in attacco dei Blues porterà ad importanti cessioni per il club allenato da Enzo Maresca che potrebbe non avere più a disposizione Sterling per la prossima stagione.

Sterling, oltre alla grande abbondanza in attacco, è stato spinto ulteriormente fuori dal progetto Chelsea dopo i 63 milioni spesi dai Blues per l’acquisto di Pedro Neto che andrà a chiudere ulteriormente lo spazio per uno dei calciatori più prolifici e decisivi dell’intera Premier League. Sono tante le opzioni sul quaderno di Cristiano Giuntoli che è alla ricerca del giusto affare che possa completare anche l’attacco a disposizione di Thiago Motta in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus/ Assalto a Nico Gonzalez. Todibo andrà al West Ham (9 agosto 2024)