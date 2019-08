Calciomercato Juventus/ Icardi sfuma, Dybala verso la conferma (Ultime Notizie)

Mauro Icardi con ogni probabilità non si trasferirà alla Juventus in questo calciomercato estivo. Lo ha riferito il giornalista Ceccherini, che ha spiegato come i bianconeri siano stati l’unica vera pista percorribile per l’argentino ma anche che l’affare sia diventato ormai diventato impossibile da portare in porto. Ed è per questo motivo che in casa Juventus avrebbe preso corpo l’idea di una permanenza di Dybala e Mandzukic. La Joya ha comunicato al club il desiderio di restare in rosa, nonostante le suggestive trattative portate avanti con il Manchester United e col Tottenham. L’attaccante croato, invece, poteva accettare la proposta dei Red Devils nell’ambito dell’affare Lukaku oppure cedere al corteggiamento del PSG, sfumato poi in un nulla di fatto. La Juventus non ha un sostituto pronto, motivo per cui avrebbe deciso di confermare i suoi attaccanti. Ciononostante è abbastanza palese che Mandzukic possa restare fuori dalla lista Champions League.

Calciomercato Juventus News: Pjanic non si muove, Emre Can

Sul fronte uscite il calciomercato della Juventus ruota attorno al nome di Pjanic, richiesto con insistenza dal PSG nonostante il no secco della dirigenza bianconera. Il giocatore bosniaco è destinato a rimanere a Torino, così come Rugani che visto e considerato l’infortunio di Chiellini resterà a disposizione di Maurizio Sarri. Da segnalare, invece, i corteggiamenti del Borussia Dortmund per Emre Can. Il centrocampista continua a rimanere in bilico tra conferma e possibile cessione, con diverse società pronte a fare follie per averlo. La Juventus sarebbe pronta a cederlo per una cifra vicina ai 35-40 milioni di euro, per il momento va segnalato un interesse del Dortmund ma anche del Bayern Monaco.

