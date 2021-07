CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Il punto sulle operazioni riguardanti Locatelli e Kaio Jorge

CALCIOMERCATO JUVENTUS, CARNEVALI PARLA DI LOCATELLI

La Juventus sta preparando la prossima stagione in questi giorni frenetici di calciomercato che potrebbero portare qualche nuovo innesto a mister Allegri. Uno degli obiettivi in entrata per i bianconeri sembra essere da alcune settimane Manuel Locatelli, centrocampista di proprietà del Sassuolo ancora impegnato nelle vacanze estive dopo il successo con la Nazionale italiana ad Euro 2020. Intervistato da Sky Sport, l’amministratore delegato dei neroverdi Gianluca Carnevali ha spiegato senza mezzi termini: “Domani ci sentiremo con la Juve, non è detto che ci vedremo. Sicuramente ci sarà un appuntamento telefonico, poi credo che ci incontreremo di persona. Il mercato è ancora lungo, ma dobbiamo fare alla svelta perché le cose da fare sono tante. La nostra idea è chiudere il mercato in uscita dall’8 agosto per poi concentrarci solo sul campionato. Per Locatelli abbiamo avuto varie offerte, sopratutto da società straniere. Quella dell’Arsenal ormai è risaputa, adesso c’è qualcosa anche con un’altra società inglese… Il suo desiderio è andare alla Juve, ma è chiaro che se si avvicina qualche altro club importante anche Locatelli deve fare le sue valutazioni. Non è così semplice trovare una soluzione con la Juve, Locatelli deve valutare tutte le possibilità. Per chiudere il cerchio bisogna essere in tre: club 1, club 2 e giocatore. A noi farebbe piacere anche se restasse, servono le condizioni giuste per tutti.”

La Juventus è una delle società da sempre più attente ai giovani talentuosi del panorama internazionale ed in questa finestra di calciomercato il nome caldo in questo senso è quello di Kaio Jorge, di proprietà del Santos. Da settimane indicato con il contratto in scadenza il 31 dicembre 2021, il giovane brasiliano sarebbe legato alla sua società per un periodo ben più lungo come ha confermato il consulente di mercato e socio del club santista Sergio Canozzi, interpellato da Sky Sport: “Il giocatore ha un contratto con il Santos fino al 2023, parliamo con diversi club e aspettiamo che arrivino offerte. Non vogliamo ostacolare la cessione di Kaio Jorge, però aspettiamo proposte. Anche in Italia abbiamo Marcelo Galan che sta portando avanti dei contatti. Stiamo parlando con la Juve, io stesso ho avuto due contatti con Cherubini dicendogli che se vuole parlare con il Santos lo può fare con Marcelo che è in Italia. Il Benfica ha fatto un’offerta che non è stata accettata dall’agente. Potrebbe essere migliorata, ma il Benfica sta avendo problemi con quello che è successo al presidente e abbiamo preferito lavorare per l’Italia, dove il giocatore vorrebbe andare. Non ho avuto contatti col il Milan, non so se li ha avuti Marcelo che ha la nostra autorizzazione per trattare in Italia e Francia. So che c’è un interesse del Monaco, non abbiamo altre offerte concrete. Sappiamo che Kaio in Europa può valere oltre i 20-25 milioni di euro. In una situazione normale lo avrei già venduto a quella cifra, senza un agente che propone cose strane. In questo momento è difficile che si arrivi a una cifra del genere. Un’offerta sui 15 milioni sarebbe presa in considerazione”.

