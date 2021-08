Calciomercato Juventus/ Kaio Jorge è arrivato a Torino, le ultime su Locatelli

CALCIOMERCATO JUVENTUS, IL PUNTO SU LOCATELLI

Il calciomercato della Juventus vede Manuel Locatelli come prima stella da aggiungere al centrocampo di Massimiliano Allegri. Il club bianconero non vuole assolutamente farsi sfuggire questa opportunità estiva, ma le richieste del Sassuolo stanno mantenendo la trattativa in una fase di stallo. C’è ancora distanza tra le parti, con la dirigenza bianconera che è pronta ad incontrare nuovamente quella emiliana, capitanata da Carnevali. La differenza tra domanda e offerta è ancora alta, ma nel prossimo meeting potrebbero essere chiariti alcuni dettagli.

Come appreso dalla Gazzetta dello Sport, la distanza ad oggi è di circa 10 milioni di euro. I bianconeri, scrive la Rosea, sono arrivati a 25 milioni più bonus, ma dall’altra parte ne vogliono almeno 35 di parte fissa. La Juventus non molla e per cercare di convincere il Sassuolo è pronta ad aumentare l’offerta per il prestito da 5 a 10 milioni di euro più 25 per il riscatto condizionato. Così facendo arriverebbe ad un totale di 35 milioni di euro, cifra richiesta dai neroverdi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, KAIO JORGE A TORINO

Il nuovo acquisto della Juventus, Kaio Jorge, è arrivato oggi a Torino. L’attaccante brasiliano, che quest’anno andrà ad affiancare Dybala, Morata e Cristiano Ronaldo, ha raggiunto poi il J Medical, dove si è sottoposto alle consuete visite mediche. Dopodiché, tornerà in Brasile per risolvere le questioni legate al permesso di soggiorno e, a giorni, sarà di nuovo in Italia. Qui, però, dovrà attendere dieci giorni – di quarantena – prima di potersi aggregare al resto del gruppo guidato da Max Allegri.

Non è ancora chiaro il suo iter, ma la cosa certa è che Kaio Jorge non sarà a disposizione per l’amichevole del 14 agosto contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Infatti, stando a quanto scritto dalla redazione di Tuttosport, il centravanti sudamericano sarà pronto per la prima giornata di campionato, il 22 a Udine. Kaio Jorge, dunque, sta per iniziare la sua avventura con la casacca della Juventus, ma dovrà attendere qualche giorno prima di poterlo fare.

