CALCIOMERCATO JUVENTUS, KOLO MUANI ATTESO IN GIORNATA PER LE VISITE MEDICHE

Arriva il primo colpo del calciomercato Juventus in questa sessione di gennaio con Kolo Muani pronto a vestire la maglia bianconera dopo un lungo tira e molla con il Paris Saint-Germain che si è risolto con questa cessione. I bianconeri accoglieranno l’attaccante francese con la formula del prestito secco senza alcun accordo per il riscatto ma con i parigini che si liberano del suo pesante ingaggio e sperano di rivalutarlo per poter rientrare, almeno in parte, sui circa 100 milioni spesi per prelevarlo dall’Eintracht Francoforte.

Kolo Muani è atteso in giornata a Torino per svolgere le visite mediche il più presto possibile così da renderlo disponibile già per la partita casalinga contro il Milan che deciderà le sorti di un campionato che sta faticando a decollare sia per i bianconeri che per i rossoneri.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, GIUNTOLI FA ALL-IN PER ARAUJO

Risolto il rebus per il nuovo attaccante, ora il calciomercato Juventus dovrà operare su una difesa decimata dagli infortuni e sofferente anche per via dell’imminente addio di Danilo che rescinderà il suo contratto non appena verrà trovato il giusto accordo. I nomi che piacciono ai bianconeri sono ormai noti e uno di quelli sarà il nuovo difensore per la Juventus di Thiago Motta che sta facendo gli straordinari con una rosa ancora troppo corta. Il nome più caldo rimane quello di Ronald Araujo di proprietà del Barcellona ma pronto a cambiare aria nel caso arrivasse la giusta offerta ai blaugrana che continuano a dover fare attenzione alle loro finanze.

Il suo cartellino vale circa 50 milioni di euro e la Juventus potrebbe voler fare questo sacrificio per assicurarsi le prestazioni di un difensore di altissimo livello che andrebbe a migliorare significativamente il reparto. Si deciderà tutto nei prossimi giorni di calciomercato Juventus con Giuntoli che sta studiando la giusta formula per provare l’assalto al centrale uruguaiano rimasto ai margini del Barcellona per via della sua precaria condizione fisica e un ingaggio molto “pesante”.