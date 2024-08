CALCIOMERCATO JUVENTUS: INTERESSE DALL’INGHILTERRA PER KOSTIC

Il calciomercato della Juventus prosegue in entrata ma soprattutto in uscita, con vari giocatori che dovranno essere piazzati da qui al 31 di agosto. Tra quelli che dovrebbero lasciare Torino c’è Filippo Kostic, ormai da tempo fuori dal progetto bianconero di Thiago Motta. Messo fuori rosa, il serbo era stato accostato alla Turchia ma nelle ultime ore si è aggiunto alla lista delle squadre interessate il Crystal Palace, come spiega Sportmediaset. Il club inglese è allenato da Glasner che ha avuto già Kostic all’Eintracht Francoforte e dunque lo conosce bene: nei prossimi giorni la trattativa potrebbe dunque accelerare, portando il serbo lontano da Torino.

Ci sono novità importanti anche per quanto riguarda il pezzo più pregiato messo nel mirino dalla Juventus durante questa sessione del calciomercato estivo. Si tratta di Teun Koopmeiners che oggi avrebbe dovuto giocare la Supercoppa Europea contro il Real Madrid ma che invece è rimasto a Bergamo perché ha detto espressamente ai Percassi che vuole il club bianconero, che attende. Non c’è ancora la fumata bianca necessaria per portare Koopmeinrs a Torino e non arriverà, secondo la Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore. Appena però il club bergamasco avrà sostituito l’olandese sul mercato, verrà definita l’operazione con la Juventus: l’accordo è stato trovato sulla base di 50 milioni più 5 di bonus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: RALLENTAMENTO PER NICO GONZALEZ

Il calciomercato della Juventus si muove anche in attacco per completare lo scacchiere a disposizione di Thiago Motta. Come spiega La Gazzetta dello Sport si registra un rallentamento per Nico Gonzalez in attesa che la Fiorentina prenda un sostituto, mentre c’è stata una netta accelerata per Francisco Conceiçao del Porto, che i bianconeri vorrebbero portare a Torino ma solamente in prestito, come spiega La Gazzetta dello Sport.