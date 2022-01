CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Martial o Dembele aspettando Vlahovic

CALCIOMERCATO JUVENTUS: MARTIAL ANCORA POSSIBILE

La Juventus potrebbe non aver ancora concluso il proprio calciomercato invernale in entrata. I bianconeri starebbero ancora ragionando sull’acquisto di un nuovo attaccante con la formula del prestito almeno fino al termine della stagione così da ovviare in qualche modo all’assenza di Chiesa nel reparto avanzato oltre a poter avere un elemento in grado di segnare. In ogni caso le indiscrezioni più recenti riportano che la Juve effettuerà solamente operazioni low cost prima di puntare poi al vero obiettivo in estate, Dusan Vlahovic della Fiorentina.

In conferenza stampa dopo la gara contro il Milan il tecnico juventino Massimiliano Allegri ha spiegato: “Abbiamo attaccanti bravi che sono Morata e Kean che hanno caratteristiche diverse. Morata ha fatto bene, ha preso un colpo nel primo tempo e ha stretto i denti. Kean quando è entrato ha fatto bene. Devo cercare di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione.” Tuttavia l’allenatore toscano abbraccerebbe volentieri un nuovo rinforzo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: LE MANOVRE DEI BIANCONERI

In questi ultimi frenetici giorni della finestra di calciomercato di gennaio la Juventus sta pensando a potenziare il proprio reparto offensivo. I nomi più caldi, come spiega La Gazzetta dello Sport rimangono quelli di Anthony Martial del Manchester United ed Ousmane Dembélé del Barcellona. Per il primo, secondo la Rosea, ci sarebbero ancora delle chances di aggiudicarselo visto i contatti avuti anche con l’agente ma il problema principale resta legato al costo dell’operazione, ritenuto eccessivo dagli juventini.

