CALCIOMERCATO JUVENTUS/ McKennie verso la Premier, Maksimovic solo se…

In casa Juventus si sta cercando di sistemare l’organico da mettere a disposizione di mister Allegri in questi ultimi giorni di calciomercato, sia in entrata che in uscita. Nello specifico in partenza ci sarebbe Weston McKennie, ventiduenne statunitense che i bianconeri punterebbero a vendere per non meno di 30 milioni di euro. Stando alle indiscrezioni più recenti una soluzione per McKennie potrebbe essere rappresentata dal Wolverhampton ma per il quotidiano Tuttosport non tramonta nemmeno la pista che lo porterebbe al Tottenham. In particolare i londinesi proverebbero addirittura ad intavolare uno scambio con Tanguy Ndombele ma non bisogna dimenticare nemmeno gli estimatori presenti in Bundesliga. Anche i tedeschi del Bayern Monaco, con cui i rapporti sono buoni se si pensa ad esempio all’operazione Coman, e del Borussia Dortmund, dove interessa parecchio Erling Haaland, potrebbero rappresentare un’opzione più che interessante per tutte le parti.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, MAKSIMOVIC SE PARTE RUGANI

La Juventus è alle prese con diversi rinnovi di contratto nel corso di questa sessione di calciomercato estivo ed ha anche ritesserato il proprio capitano Giorgio Chiellini dopo che quest’ultimo era rimasto svincolato a fine giugno. Dando un’occhiata al reparto arretrato bianconero c’è però un elemento che potrebbe non giocare con la Vecchia Signora nella stagione che sta per cominciare ufficialmente, ovvero Daniele Rugani. Alle spalle di Chiellini, Bonucci e De Ligt nelle gerarchie di squadra, Rugani è da tempo nel mirino della Lazio di mister Maurizio Sarri che gradirebbe poter puntare su un giocatore che ha già allenato sia all’Empoli che alla Juventus. In caso di effettiva partenza di Rugani, che auspicherebbe di avere un minutaggio superiore rispetto a quello che gli verrebbe garantito a Torino, la Juventus proverà a tesserare Nikola Maksimovic. Il serbo è infatti rimasto senza squadra dopo l’ultima stagione al Napoli, che non lo ha riconfermato, e potrebbe vantare una certa esperienza nell’ambiente avendo giocato nei cugini granata.

