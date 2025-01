CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ARAUJO E KOLO MUANI PER LA DIFESA

Il calciomercato Juventus sembra orientato prettamente verso il potenziamento del reparto arretrato e di quello più avanzato in questo mese di trattative invernali. I profili seguiti con maggiore interesse dai dirigenti del club bianconero sono quelli di Ronald Araujo del Barcellona e di Randal Kolo Muani del Paris-Saint Germain ma entrambe le trattative che poterebbero questi due giocatori a Torino si stanno rivelando abbastanza complesse da portare a termine. Secondo quanto rivelato da El Chiringuito, il cartellino del venticinquenne uruguaiano sarebbe valutato dai blaugrana intorno ai 60/70 milioni di euro.

Inoltre, l’unica formula accettata dai catalani per completare l’operazione di calciomercato con la Juventus sarebbe quella della cessione a titolo definitivo o in prestito con la garanzia dell’obbligo di riscatto. Cifre e condizioni che fanno storcere il naso alla Juventus e per questa ragione non tramonta l’ipotesi relativa a Kolo Muani. Stando al Corriere dello Sport, il PSG avrebbe aperto alla cessione dell’attaccante ma starebbe anche aspettando offerte interessanti da altre pretendenti ma l’aspetto principale su cui accordarsi per la Vecchia Signora sarebbe quello concernente l’elevato ingaggio percepito dal ventiseienne, ovvero la bellezza di 8 milioni di euro a stagione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DANILO PASSERA’ AL NAPOLI

L’interesse espresso nei confronti di Araujo per il calciomercato Juventus si colloca anche fortemente in relazione all’addio di Danilo. Il capitano bianconero non ha trovato un accordo con la società piemontese per il prolungamento del suo contratto in scadenza a giugno di quest’anno e lascerà quindi la Vecchia Signora entro la fine del mese. Secondo quanto rivelato da SportMediaset, il Napoli avrebbe raggiunto l’intesa per il tesseramento del difensore classe 1991.

Il tecnico dei partenopei Antonio Conte, grande ex juventino sia in campo che in panchina, potrà dunque contare su un nuovo elemento per la sua difesa a partire dal 26 di gennaio. L’arrivo di Danilo al Napoli dovrebbe infatti concretizzarsi dopo lo scontro diretto tra Napoli e Juventus in programma il prossimo 25 gennaio alle ore 18:00 ed il trentatreenne firmerà un contratto valido fino al giugno del 2026. Rinunciando ai bonus ed alla buonuscita, Danilo rescinderà il suo contratto con la squadra di Torino per andare a percepire un ingaggio da 2.4 milioni di euro all’anno.

